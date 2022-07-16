В России упросили регистрацию заграничных автомобилей
Кабмин РФ упростил существующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых в страну из-за границы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте кабмина.
Упрощенный порядок регистрации вводится на срок до 1 февраля 2023 года.
«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин - теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"», - отмечается в документе.
Решение кабмина связано с введением антироссийских санкций недружественными государствами. На этом фоне производители систем вызова экстренных служб в нашей стране начали испытывать дефицит с комплектующими.
В кабмине рассчитывают, что за период введенной отсрочки российские производители «смогут перенастроить логистические цепочки», отмечает ТАСС.
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