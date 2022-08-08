«Дешевле российских»: Цены на китайские автомобили приятно удивят россиян

«Почти на 100% выросли продажи китайских автомобилей. Они сильно прогрессировали в качестве. Их первые автомобили были откровенным ширпотребом с тонким металлом, и широкий покупатель не обращал на них внимания. За последние годы они улучшили качество и по некоторым показателям опережают мировой автопром. В частности, по выпуску электромобилей, батарей с большой емкостью для них. Если Китай не отвернется от пустого российского рынка, где нет конкурентов, и также поступит Южная Корея, а мы уберем определенные сложности, созданные для импорта, в частности, завышенная пошлина, то мы сможем закрыть автомобильный рынок», - считает Лысаков.

Цены на китайские автомобили, по словам автоэксперта, могут приятно удивить россиян. Такой маркетинговый ход дилеры неоднократно уже использовали.

«Делают это специально, чтобы зайти на рынок. На волне такого ценового маркетинга стоимость автомобиля может быть неожиданной и доступнее, чем наши гипотетические автомобили, которые мы только собираемся выпускать. Китайцы могут составить хорошую конкуренцию убитому российскому автопрому», - резюмировал Лысаков.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН заявил, что покупателей российских автомобилей нужно освобождать не только от налогов, но и предоставлять бесплатную парковку, отменить техосмотр, строить гаражные кооперативы.

