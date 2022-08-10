СМИ: в России могут ввести льготы на ввоз иностранных автомобилей

Соответствующий проект закона рассмотрят депутаты Госдумы. В случае принятия документа с 1 января 2023 года вступит в силу новый порядок растаможки машин. Так, пошлины, уплаченные после выпуска авто в обращение при таможенном декларировании будут излишне уплаченными и должны быть возмещены за счет средств из федерального бюджета.

Льготы могут получить родители или усыновители в многодетных семьях и ветераны боевых действий. Распространяться 50-процентная льгота на уплату таможенных пошлин будет не только на новые, но и на подержанные машины. Так депутаты надеются снизить стоимость машин в России.

Китай может закрыть своими автомобилями пустой российский рынок, тем более качество их машин сильно улучшилось, заявил автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

