СМИ: в России могут ввести льготы на ввоз иностранных автомобилей
Для некоторых категорий граждан России могут ввести льготы на ввоз автомобилей из-за границы, сообщают «Известия».
Соответствующий проект закона рассмотрят депутаты Госдумы. В случае принятия документа с 1 января 2023 года вступит в силу новый порядок растаможки машин. Так, пошлины, уплаченные после выпуска авто в обращение при таможенном декларировании будут излишне уплаченными и должны быть возмещены за счет средств из федерального бюджета.
Льготы могут получить родители или усыновители в многодетных семьях и ветераны боевых действий. Распространяться 50-процентная льгота на уплату таможенных пошлин будет не только на новые, но и на подержанные машины. Так депутаты надеются снизить стоимость машин в России.
Китай может закрыть своими автомобилями пустой российский рынок, тем более качество их машин сильно улучшилось, заявил автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Стало известно о конфискации мобильного телефона у конгрессмена-союзника Трампа
- СМИ: в России могут ввести льготы на ввоз иностранных автомобилей
- СМИ: Зеленский собирается продать Украину
- Синоптики предупредили москвичей о жаре с 12 августа
- Россия запросила заседание СБ ООН из-за атак на Запорожскую АЭС
- Эксперт предупредил об обвале рубля из-за нефти
- Названа основная версия причины взрывов в Новофедоровке
- МИД России: Москва и Вашингтон намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III
- Последствия коронавируса: Байден прерывал свое выступление из-за кашля и насморка
- СМИ: ФБР намеренно обыскало имение Трампа без хозяина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru