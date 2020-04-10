Небывалый обвал ВВП: Когда экономика России очнётся от нокдауна

Этот прогноз был составлен 31 марта, то есть при его составлении не учитывалось продление нерабочего периода до конца апреля, выделение 1,4 триллионов рублей в бюджете на борьбу с последствиями эпидемии. Не в полной мере учитывалось падение цен на нефть. Более актуальный прогноз даёт немецкое агентство Scope Ratings от 8 апреля, предложившего три варианта развития событий: базовый (минус 3,3% ВВП), стрессовый (минус 8,8% ВВП) и наихудший (минус 11,3% ВВП), отмечает РБК. Впрочем, самый страшный сценарий прогнозируется при сохранении карантинных ограничений до конца 2020 года и ценах на нефть около $20.

Ранее свою оценку дал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Его прогнозы — минус 3-5% ВВП при умеренном сценарии и выделении прямых субсидий пострадавшим отраслям экономик, либо минус 8% ВВП в пессимистичном сценарии — как в 2009 году

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН уже тогда дал более мрачную оценку.

«У нас семь лет экономический спад, и на этом фоне наступает дополнительный кризис. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что спад продолжится. Что значит до 8%? У нас было 8% в 2015 году, когда (председатель Банка России — прим. НСН) Набиуллина устроила девальвацию. Сейчас и девальвация произошла, и карантин, поэтому я не исключаю, что спад будет и посильнее», - говорил он.

Экономист Никита Кричевский, со своей стороны, призвал главу Счётной палаты считать более точно.

«И, наконец, еще одно благое пожелание, которое вновь упадет в пустоту. Господин Кудрин, считайте не проценты от ВВП, а снижение средств домохозяйств, которые они недополучат в этом году», - сказал он в эфире НСН.

А бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН раскритиковал действия правительства, которое, по его мнению, выделяет недостаточно денег на поддержку экономики в условиях кризиса.

