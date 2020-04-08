Экс-министр экономики: Льгот и каникул недостаточно. Людям нужны деньги!

Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей. Такой объем ликвидных активов, накопленных государством, отмечен в марте. Согласно данным Центробанка, эта сумма складывается из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств. В основном она включает в себя валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Министерство финансов приобрело в начале года при ценах на нефть выше $42 за баррель. Также сюда входят рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов.

Экономист, первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, что в Фонде национального благосостояния содержится 10 с небольшим триллионов. По его словам, цены на нефть определят, на сколько хватит этих средств.

«Насколько этих денег хватит, в решающей степени будет зависеть от того, какой будет цена на нефть. К сожалению, для российской экономики, мы продолжаем оставаться зависимыми от небольшого числа товаров, и ключевую роль играет нефть. Сейчас она поднялась после падения на фоне слухов о планах готовящейся договоренности США, России и Саудовской Аравии. Самой договоренности еще нет, но рынок испытал волну некого оптимизма в расчете на то, что она будет. Если ее цена будет такой, какая она сейчас, то мы можем года полтора, с точки зрения бюджета, прожить относительно безбедно», - отметил он.

Вместе с тем собеседник НСН назвал и причины, по которым следует рассчитывать на увеличение расходов.

«Нужно понимать, что высокая девальвация рубля, которую мы испытали в марте, дает достаточно сильный инфляционный шок, и рано или поздно бюджету придется это компенсировать - и в разного рода социальных выплатах, и, если по-хорошему, в зарплатах бюджетникам, и других расходах. На дворе кризис, а по опыту мы уже знаем, что во время кризиса к правительству выстраивается длинная очередь лоббистов, которые требуют денег для поддержки, а многие из них обладают мощными лоббистскими связями, имея возможность заходить не только в кабинет премьера, но и в кабинет президента. И вот насколько у правительства хватит политической воли такого рода лоббистов сдерживать, мы пока не знаем. У нового правительства такого эксперимента еще не было», - добавил экс-министр.