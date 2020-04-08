Экс-министр экономики: Льгот и каникул недостаточно. Людям нужны деньги!
Экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, что правительство должно помочь гражданам и малому бизнесу материальными выплатами.
Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей. Такой объем ликвидных активов, накопленных государством, отмечен в марте. Согласно данным Центробанка, эта сумма складывается из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств. В основном она включает в себя валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Министерство финансов приобрело в начале года при ценах на нефть выше $42 за баррель. Также сюда входят рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов.
Экономист, первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, что в Фонде национального благосостояния содержится 10 с небольшим триллионов. По его словам, цены на нефть определят, на сколько хватит этих средств.
«Насколько этих денег хватит, в решающей степени будет зависеть от того, какой будет цена на нефть. К сожалению, для российской экономики, мы продолжаем оставаться зависимыми от небольшого числа товаров, и ключевую роль играет нефть. Сейчас она поднялась после падения на фоне слухов о планах готовящейся договоренности США, России и Саудовской Аравии. Самой договоренности еще нет, но рынок испытал волну некого оптимизма в расчете на то, что она будет. Если ее цена будет такой, какая она сейчас, то мы можем года полтора, с точки зрения бюджета, прожить относительно безбедно», - отметил он.
Вместе с тем собеседник НСН назвал и причины, по которым следует рассчитывать на увеличение расходов.
«Нужно понимать, что высокая девальвация рубля, которую мы испытали в марте, дает достаточно сильный инфляционный шок, и рано или поздно бюджету придется это компенсировать - и в разного рода социальных выплатах, и, если по-хорошему, в зарплатах бюджетникам, и других расходах. На дворе кризис, а по опыту мы уже знаем, что во время кризиса к правительству выстраивается длинная очередь лоббистов, которые требуют денег для поддержки, а многие из них обладают мощными лоббистскими связями, имея возможность заходить не только в кабинет премьера, но и в кабинет президента. И вот насколько у правительства хватит политической воли такого рода лоббистов сдерживать, мы пока не знаем. У нового правительства такого эксперимента еще не было», - добавил экс-министр.
Андрей Нечаев предложил заимствовать западный опыт, где пострадавшему от карантинных мер малому бизнесу, а также гражданам выплачивают наличные деньги.
«Действительно, нужна реальная поддержка того бизнеса, который оказался из-за ограничительных мероприятий в сложном положении. Это, в основном, малый и средний бизнес, который в некоторых секторах просто потерпит крах без государственной поддержки. Но здесь пока правительство проявляет удивительную сдержанность. И я бы назвал те меры поддержки, которые сейчас обозначены, очень символическими. Ограничиться льготами в ряде случаев точно недостаточно. Бизнес в течение как минимум месяца не будет иметь дохода и оборота, а издержки нести будет и по аренде, и по коммунальным платежам, и, главное, по зарплатам. У бюджетников эти деньги так или иначе запланированы, а у бизнеса, который в ходе этих ограничительных мер остановился, откуда они возьмутся? Конечно, он будет идти на всякие хитрости, сокращая зарплату, но тем не менее, это угроза краха. Таким компаниям надо просто дать денег. Напрямую. Точно то же самое надо сделать с населением. Наиболее пострадавшим и малоимущим, семьям с детьми с невысоким доходом надо напрямую дать денег, как делают все страны», - констатировал он.
5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса. По словам представителя Кремля, потребуется координация действий и усилий многих стран, чтобы выйти из трудной финансовой ситуации.
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