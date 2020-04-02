Кричевский: Власти выделяют граммы на закупку «скорых»
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Снижение ВВП в 2020 году составит 3-8 процентов
Снижение ВВП в 2020 году может составить 3−5 процентов. Так считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Вместе с тем, он не исключил, что падение может оказаться таким же, как в 2009 году, когда ВВП упал почти до 8 процентов.
Никита Кричевский: «Господин Кудрин, как нам известно, возглавляет у нас самый считающий орган в стране. Неужели там нельзя подсчитать более точно? Это же огромные величины. И, наконец, еще одно благое пожелание, которое вновь упадет в пустоту. Господин Кудрин, считайте не проценты от ВВП, а снижение средств домохозяйств, которые они недополучат в этом году», - говорит Никита Кричевский в эфире НСН.
Володин предложил выдать гранты бизнесу, производящему маски и антисептики
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оказать грантовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством медицинских масок и дезинфицирующих средств.
Никита Кричевский: «Многообещающая инициатива. Есть только одно «но». Прежде чем выделять гранты предприятиям малого и среднего бизнеса, надо разрешить их сотрудникам выходить на работу», - отмечает экономист в беседе с НСН.
Правительство закупит новые «скорые»
Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на закупку машин скорой помощи.
Никита Кричевский: «Знаете, должно быть ровно наоборот. Правительство выделило необходимые средства для закупки энного количества машин, а потом уже считать, сколько это будет в граммах, простите, в миллиардах», - комментирует он для НСН.
Минфин не ожидает оттока депозитов из-за нового налога
Минфин не ожидает существенного оттока депозитов из банков из-за введения нового налога в 13 процентов на проценты по вкладам в размере более одного миллиона рублей. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Никита Кричевский: «Он, очевидно предполагает, что к тому времени, когда этот налог заработает, вклады в миллион рублей будут не элитными, а самыми обычными. И налог этот в 13 процентов будем платить все мы, ну или большинство из нас», - делится он с НСН.
Россияне назвали самые раздражающие черты коллег
Россияне назвали самые раздражающие черты коллег. На первом месте – лицемерие и ложь. На втором месте оказались любовь к сплетням и интригам. На третьем – неуважение к чужому труду.
Никита Кричевский: «Честно говоря, читая эту новость, я думал, что речь идет о государстве», - подытоживает Никита Кричевский в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.