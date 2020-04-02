Кричевский: Власти выделяют граммы на закупку «скорых»

Никита Кричевский: «Господин Кудрин, как нам известно, возглавляет у нас самый считающий орган в стране. Неужели там нельзя подсчитать более точно? Это же огромные величины. И, наконец, еще одно благое пожелание, которое вновь упадет в пустоту. Господин Кудрин, считайте не проценты от ВВП, а снижение средств домохозяйств, которые они недополучат в этом году», - говорит Никита Кричевский в эфире НСН.

