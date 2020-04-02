Пессимистичный прогноз Кудрина по ВВП сочли недостаточно мрачным

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН предположил, что в нынешних условиях возможен и более серьёзный обвал.

«У нас семь лет экономический спад, и на этом фоне наступает дополнительный кризис. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что спад продолжится. Что значит до 8%? У нас было 8% в 2015 году, когда (председатель Банка России — прим. НСН) Набиуллина устроила девальвацию. Сейчас и девальвация произошла, и карантин, поэтому я не исключаю, что спад будет и посильнее», - сказал он.

Ранее Хазин в беседе с НСН призвал не сравнивать нынешний кризис с двумя предыдущими и подсчитал, что обвал курса рубля приведёт к снижению уровня жизни россиян примерно на 8%.

Российская валюта потеряла больше десяти рублей к основным валютам в конце марта на фоне обвала цен на нефть. Доллар превышал 80 рублей, евро приближался к 88 рублям. Официальный курс ЦБ на нерабочую неделю — 77,7 рубля за доллар и 85,7 рубля за евро.

