Пессимистичный прогноз Кудрина по ВВП сочли недостаточно мрачным
Экономист Михаил Хазин считает, что снижение ВВП России по итогам этого года может оказаться сильнее 8%, которые глава Счётной палаты считает худшим из возможных.
В российской экономике может повториться ситуация, наблюдавшаяся в 2009 году, когда спад ВВП составил 8%. Об этом на совещании с президентом РФ заявил экс-министр финансов, глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, это пессимистичный вариант развития событий, а «умеренный» сценарий с падением ВВП на 3-5% станет возможен, если власти выделят прямые субсидии отдельным отраслям.
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН предположил, что в нынешних условиях возможен и более серьёзный обвал.
«У нас семь лет экономический спад, и на этом фоне наступает дополнительный кризис. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что спад продолжится. Что значит до 8%? У нас было 8% в 2015 году, когда (председатель Банка России — прим. НСН) Набиуллина устроила девальвацию. Сейчас и девальвация произошла, и карантин, поэтому я не исключаю, что спад будет и посильнее», - сказал он.
Ранее Хазин в беседе с НСН призвал не сравнивать нынешний кризис с двумя предыдущими и подсчитал, что обвал курса рубля приведёт к снижению уровня жизни россиян примерно на 8%.
Российская валюта потеряла больше десяти рублей к основным валютам в конце марта на фоне обвала цен на нефть. Доллар превышал 80 рублей, евро приближался к 88 рублям. Официальный курс ЦБ на нерабочую неделю — 77,7 рубля за доллар и 85,7 рубля за евро.
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