Добыча «Газпрома» в 2021 году стала рекордной за 13 лет

«В 2021 году мы добыли 514,8 млрд кубометров газа. Это лучший результат за последние 13 лет», — цитирует сообщение RT.

Также глава компании отметил высокие результаты экспорта газа за границу. В 2021 году показатель вырос на 5,8 млрд кубометров- до 185,1 млрд кубометров. Уточняется, что это - четвёртый по объёму результат в истории «Газпрома».

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия обладает огромными запасами углеводородов. В рамках Российско-Китайского бизнес-форума вице-премьер уточнил, что при текущих условиях и объёмах добычи, обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа – около 50 лет.

