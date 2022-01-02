Добыча «Газпрома» в 2021 году стала рекордной за 13 лет
Рекорд по добыче газа за последние 13 лет установила компания «Газпром». В 2021 году она получила 514,8 млрд кубометров газа, сообщил глава компании Алексей Миллер.
«В 2021 году мы добыли 514,8 млрд кубометров газа. Это лучший результат за последние 13 лет», — цитирует сообщение RT.
Также глава компании отметил высокие результаты экспорта газа за границу. В 2021 году показатель вырос на 5,8 млрд кубометров- до 185,1 млрд кубометров. Уточняется, что это - четвёртый по объёму результат в истории «Газпрома».
Ранее зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия обладает огромными запасами углеводородов. В рамках Российско-Китайского бизнес-форума вице-премьер уточнил, что при текущих условиях и объёмах добычи, обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа – около 50 лет.
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