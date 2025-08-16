В Рязанской области 18 августа объявили днем траура из-за ЧП на заводе

В Рязанской области 18 августа объявили днем траура после ЧП на предприятии в Шиловском районе, в результате которого погибли более 10 человек, еще 130 получили травмы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Павел Малков.

По его словам, в понедельник на территории всего региона будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия. Малков добавил, что семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь.