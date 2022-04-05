«Не стать заложником»: В ассоциации «Грузавтотранс» призвали прекратить перевозку товаров в ЕС
Россия ничего не потеряет от прекращения перевозок грузов в ЕС, туда и так доставлялось крайне мало товаров, заявил в эфире НСН президент ассоциации Владимир Матягин.
России на фоне угроз Евросоюза о новых санкциях следует принять меры и прекратить перевозку товаров в ЕС, многие российские перевозчики и так скоро полностью переориентируются на азиатский рынок, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России может включить в себя запрет на въезд в ЕС для российских судов и грузовиков. Владимир Матягин считает, что подобными санкциями Евросоюз навредит в первую очередь себе.
«Остались уже минимальные товары, которые идут в Евросоюз и из него. Если брать польскую, латвийскую и эстонскую границы, там и так мало транспорта проезжало. В связи с последними событиями многие вообще не рискуют туда ехать. Российскими перевозчиками еще как-то используется скандинавское направление через Финляндию, но на этом все. В свете последних событий многие перевозчики переформатируют поездки в азиатские страны. Нам надо не ждать закрытия границ, а нужно самим объявить, что Россия прекращает перевозку товаров в сторону Европы до разрешения ситуации. Европейские страны должны вести себя корректно по отношению к России», - сказал Матягин.
При этом он отметил, что в Сербию и Черногорию на сегодняшний день уже становится опасно доставлять грузы, так как эти страны ориентированы на политику Евросоюза. Матягин подчеркнул, что перевозчики в скором времени и вовсе перестанут доставлять туда товары.
«Например, в Сербию и Черногорию, с учетом ситуации в мире, доставлять грузы можно только морским путем или же через Грецию, Турцию, Армению и Азербайджан. Но с Сербией у России нет большого товарооборота. Это небольшие страны и в большей степени они ориентированы на Евросоюз. Та же самая Черногория соблюдает все санкционные требования. В любой момент перевозчик, который туда поедет, может быть лишен машины или товаров, застрять там и стать заложником. Рисковать своим бизнесом многие перевозчики не станут. Все это в большей степени аукнется именно для Европы», - резюмировал Матягин.
Ранее аналитический обзор Национального рейтингового агентства (НРА) показал, что объем денежных потерь российской транспортной отрасли из-за последствий конфликта на Украине по итогам года может составить 25–40%. Больше всего пострадают морские и воздушные перевозки. Отмечалось, что часть потерь можно нивелировать переориентированием потоков в Азию, на что потребуется до двух лет, а также развитием транспортных связей с Турцией и Ираном.
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