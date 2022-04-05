«Не стать заложником»: В ассоциации «Грузавтотранс» призвали прекратить перевозку товаров в ЕС

При этом он отметил, что в Сербию и Черногорию на сегодняшний день уже становится опасно доставлять грузы, так как эти страны ориентированы на политику Евросоюза. Матягин подчеркнул, что перевозчики в скором времени и вовсе перестанут доставлять туда товары.

«Например, в Сербию и Черногорию, с учетом ситуации в мире, доставлять грузы можно только морским путем или же через Грецию, Турцию, Армению и Азербайджан. Но с Сербией у России нет большого товарооборота. Это небольшие страны и в большей степени они ориентированы на Евросоюз. Та же самая Черногория соблюдает все санкционные требования. В любой момент перевозчик, который туда поедет, может быть лишен машины или товаров, застрять там и стать заложником. Рисковать своим бизнесом многие перевозчики не станут. Все это в большей степени аукнется именно для Европы», - резюмировал Матягин.

Ранее аналитический обзор Национального рейтингового агентства (НРА) показал, что объем денежных потерь российской транспортной отрасли из-за последствий конфликта на Украине по итогам года может составить 25–40%. Больше всего пострадают морские и воздушные перевозки. Отмечалось, что часть потерь можно нивелировать переориентированием потоков в Азию, на что потребуется до двух лет, а также развитием транспортных связей с Турцией и Ираном.

