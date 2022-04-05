В Евросоюзе рассказали о потерях России из-за пятого пакета санкций

По её словам, также предусматривается запрет на импорт российских цемента, морепродуктов и спиртных напитков, из-за чего Россия должна потерять ещё 5,5 млрд евро в год, а запрет на экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования лишит Москву ещё 10 млрд евро в год.

Она добавила, что в новый пакет санкций планируется включить запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в Евросоюзе, а также запрет на работу в Европе российских и белорусских транспортных компаний и заход в европейские порты российских и белорусских кораблей.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что рассматривается запрет любой финансовой поддержки российских госорганов и операций с четырьмя «ключевыми российскими банками».

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что США специально провоцируют Европейский союз на введение новых санкций против России, сообщает РИА ФАН.