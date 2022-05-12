«Уйдут в небытие»: В Госдуме заявили, что санкции против России снимут в 2024 году
Если власти начнут больше думать о россиянах, то уже скоро санкции будут сокращаться, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Аксаков.
Санкции против России на экспорт и импорт будут полностью сняты к 2024 году, уже сейчас видно, что расчет Запада на развал экономики страны не оправдался, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Банк России сообщил, что введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года.
«Если говорить о здравом смысле, то стоит ожидать, что санкции снимут в 2024 году. Если политики будут думать о людях, которые их избрали, то санкции должны сокращаться и уходить в небытие. С одной стороны, санкции действительно наносят урон, поскольку мы теряем в поставках технологичной продукции и комплектующих для производства многих наших товаров. Но с другой стороны, это шанс и возможность организовать производство этих комплектующих и технологий. Потенциал для производства и развития у нас очень большой, но он не был задействован. Сейчас мы будем вынуждены это делать, и в этом как раз плюсы той ситуации, в которой мы оказались», - сказал Аксаков.
Депутат также отметил, что на сегодняшний день основные виды производств в России, несмотря на санкции, осуществляются в нормальном режиме.
«Принимаемые меры властями для борьбы с санкциями эффективны. Мы видим, что расчет на развал российской экономики не оправдался, она нормально работает и функционирует. Основные виды производств, обеспечивающие жизнедеятельность населения и страны в целом, оборонного комплекса и систем жизнеобеспечения осуществляется в нормальном режиме. Важно, чтобы такая последовательность сохранялась», - резюмировал Аксаков.
Ранее Банк России назвал кризис 2022 года одним из наиболее существенных вызовов для страны начиная с 1990-х годов. Регулятор отмечал, что к середине следующего года российская экономика должна пройти большую часть пути адаптации к новым условиям.
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