«Уйдут в небытие»: В Госдуме заявили, что санкции против России снимут в 2024 году

Депутат также отметил, что на сегодняшний день основные виды производств в России, несмотря на санкции, осуществляются в нормальном режиме.

«Принимаемые меры властями для борьбы с санкциями эффективны. Мы видим, что расчет на развал российской экономики не оправдался, она нормально работает и функционирует. Основные виды производств, обеспечивающие жизнедеятельность населения и страны в целом, оборонного комплекса и систем жизнеобеспечения осуществляется в нормальном режиме. Важно, чтобы такая последовательность сохранялась», - резюмировал Аксаков.

Ранее Банк России назвал кризис 2022 года одним из наиболее существенных вызовов для страны начиная с 1990-х годов. Регулятор отмечал, что к середине следующего года российская экономика должна пройти большую часть пути адаптации к новым условиям.

