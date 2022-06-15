«Не отстаем»: В ассоциации «Аэронекст» заявили о полном замещении БПЛА через 7 лет

Российские коммерческие беспилотники значительно превосходят по качеству иностранные аналоги, отметил в эфире НСН Глеб Бабинцев. 

Цены на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России сильно выросли из-за сложностей с логистикой, также есть трудности с поставками, при этом полностью заместить товары получится лишь через пять-семь лет, рассказал гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что на российском рынке возник дефицит коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого БПЛА подорожали на 30-200% в зависимости от сегмента.

«В сегменте легких аппаратов мы в основном покупали аппараты иностранных производителей. Китайские аппараты составляли 80% рынка. Сейчас мы постепенно замещаем их аппаратами отечественного производства. Причем в большой степени начиная от оптики, тепловизоров, контроллеров и так далее. Думаю, что через полгода мы увидим полноценную замену иностранному Mavic. А сейчас цены выросли именно потому, что усложнилась логистика. Есть определенные затруднения с поставками», - сказал Бабинцев.

По его словам, российские БПЛА не доминируют в нише легких квадрокоптеров на мировом рынке. При этом коммерческие беспилотники, произведенные в России, полностью превосходят западные.

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«Отечественная индустрия была сконцентрирована все годы именно на производстве беспилотников для коммерческого применения, а не для любительского. Поэтому в нише легких, маленьких квадрокоптеров мы не доминируем. За исключением квадрокоптеров для образовательной деятельности. Тут мы полностью используем отечественные аппараты. Что касается коммерческих – это беспилотники самолетного типа с электродвигателем, мультироторного типа… Здесь у нас широкая линейка. И по качеству мы не отстаем, а даже опережаем некоторые иностранные аналоги», - указал Бабинцев.

Также он отметил, что больших потерь в плане экспорта БПЛА Россия не ощутит, так как «дружественные» страны продолжают сотрудничество. Однако, подчеркнул Бабинцев, есть ряд позиций, которые трудно заменить.

«У нас довольно широкая кооперация с другими странами развивалась и продолжает развиваться. Надо понимать, что на рынках США и Европы нас никто никогда не ждал с этой техникой и ждать не будет. А те страны, которые с нами были и готовы сотрудничать, они относятся к ряду дружественных стран. Они продолжают с нами работать. Каких-то больших потерь в плане экспорта мы не ощутим. Естественно, определенные затруднения с комплектующими мы испытываем. Это, прежде всего, микроэлектронная компонентная база. Есть ряд позиций, которые нам пока трудно чем-то заменить, в России они не производятся. Думаю, что срок, когда мы сможем полностью заместиться – это пять-семь лет», - сказал он.

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Кроме того, гендиректор ассоциации «Аэронекст» добавил, что на сегодняшний день россияне имеют «на руках» порядка 100 тысяч беспилотных аппаратов. Их используют в основном для любительской съемки, а также для различных коммерческих задач.

«Это самый широкий спектр задач и интересов, которые решаются с помощью вот таких небольших, любительских аппаратов. На руках у населения, по нашим оценкам, находится 90-100 тысяч аппаратов. Их цели – это любительская съемка, селфи на природе, при отдыхе и так далее. Также их используют для вполне себе коммерческих задач: начиная от использования журналистами и киносъемочными бригадами», - резюмировал Бабинцев.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявлял, что Россия обладает практически всеми типами беспилотных летательных аппаратов. По его словам, Россия динамично развивает разработку и производство беспилотников.

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ТЕГИ:ПроизводствоБеспилотникиРоссия
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