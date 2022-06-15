«Не отстаем»: В ассоциации «Аэронекст» заявили о полном замещении БПЛА через 7 лет

«Отечественная индустрия была сконцентрирована все годы именно на производстве беспилотников для коммерческого применения, а не для любительского. Поэтому в нише легких, маленьких квадрокоптеров мы не доминируем. За исключением квадрокоптеров для образовательной деятельности. Тут мы полностью используем отечественные аппараты. Что касается коммерческих – это беспилотники самолетного типа с электродвигателем, мультироторного типа… Здесь у нас широкая линейка. И по качеству мы не отстаем, а даже опережаем некоторые иностранные аналоги», - указал Бабинцев.

Также он отметил, что больших потерь в плане экспорта БПЛА Россия не ощутит, так как «дружественные» страны продолжают сотрудничество. Однако, подчеркнул Бабинцев, есть ряд позиций, которые трудно заменить.

«У нас довольно широкая кооперация с другими странами развивалась и продолжает развиваться. Надо понимать, что на рынках США и Европы нас никто никогда не ждал с этой техникой и ждать не будет. А те страны, которые с нами были и готовы сотрудничать, они относятся к ряду дружественных стран. Они продолжают с нами работать. Каких-то больших потерь в плане экспорта мы не ощутим. Естественно, определенные затруднения с комплектующими мы испытываем. Это, прежде всего, микроэлектронная компонентная база. Есть ряд позиций, которые нам пока трудно чем-то заменить, в России они не производятся. Думаю, что срок, когда мы сможем полностью заместиться – это пять-семь лет», - сказал он.