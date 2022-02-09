Беспилотники планируется интегрировать в воздушное пространство РФ к 2030 году
Беспилотные летательные аппараты будут полностью интегрированы в воздушное пространство России к 2030 году. О таких планах сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
По его словам, для обеспечения такой интеграции, необходимо сформулировать новые требования воздушного законодательства. Подготовка персонала и управление обслуживания воздушным движением БПЛА должны быть прописаны в регламентах.
Как пояснил руководитель Росавиации, операторы беспилотников будут функционировать в контуре 14 укрупненных центров управления воздушным движением.
Предполагается, что беспилотники станут важным звеном развития отраслей народного хозяйства за счёт широких возможностей применения. Они могут использоваться, в частности, в аэрофотосъемке, доставке грузов и многих других областях.
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