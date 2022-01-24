Стали известны сроки испытаний обновленной версии беспилотника «Охотник»

«Летные испытания второго образца "Охотника" предварительно планируется начать с июля этого года», — сообщил собеседник агентства.

Благодаря плоскому реактивному соплу новая модификация «Охотника» будет более незаметной в инфракрасных и локаторных диапазонах, пишет РИА ФАН.

Беспилотник С-70 «Охотник» презентовали в 2021 году на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, напоминает Газета.ру. В декабре Минобороны показало кадры испытаний БПЛА, в ходе которых «Охотник» уничтожил наземную цель, сбросив на нее 500-килограммовую авиабомбу.



