Стали известны сроки испытаний обновленной версии беспилотника «Охотник»

Летные испытания второго образца российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с плоским реактивным соплом С-70 «Охотник» начнутся в июле 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

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«Летные испытания второго образца "Охотника" предварительно планируется начать с июля этого года», — сообщил собеседник агентства.

Благодаря плоскому реактивному соплу новая модификация «Охотника» будет более незаметной в инфракрасных и локаторных диапазонах, пишет РИА ФАН.

Беспилотник С-70 «Охотник» презентовали в 2021 году на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, напоминает Газета.ру. В декабре Минобороны показало кадры испытаний БПЛА, в ходе которых «Охотник» уничтожил наземную цель, сбросив на нее 500-килограммовую авиабомбу.

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ФОТО: скриншот youtube.com
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