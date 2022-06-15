СМИ: В России возник дефицит коммерческих беспилотников

По данным источника издания, в среднем беспилотники подорожали примерно на треть, как другая электроника. Дефицит аппаратов возник после прекращения поставок продукции компании DJI, которая занимает 90% рынка «потребительских дронов». Другой собеседник газеты отметил, что в марте стоимость дронов выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом БПЛА для enterprise-сегмента, используемые в нефтегазовой промышленности, энергетике, на поисково-спасательных работах, стали втрое дороже. Гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин отметил, что купить дроны дешевле можно за рубежом — например, в ОАЭ — но их необходимо доставить в РФ. По словам эксперта, отдельные сложности возникают с аккумуляторами для устройств: их запрещено перевозить самолетами, а морская и наземная логистика испытывают проблемы.

В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказал, что значительную часть беспилотников выкупают частные лица для сил Донецкой и Луганской народных республик. Запасы устройств в Москве и Санкт-Петербурге уже закончились, но в регионах остаются БПЛА из прошлых партий, которые скупают для помощи военным Донбасса.

