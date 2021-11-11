В России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников

Военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ создают электризуемое заграждение купольного типа для защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Комплекс способен отгонять и уничтожать беспилотники, соответствующий документ опубликован на сайте Роспатента.

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Изобретение запатентовали в октябре. Оно состоит из двух сетчатых куполов со средствами радиоэлектронного обнаружения, автоматизированным рабочим местом оператора, устройством преобразования электрической энергии, системой видеонаблюдения, пишет РИА ФАН.

Устройство предназначено для охраны важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ, от группового нападения дронов, отмечает RT. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения беспилотников, которая может определить количество летательных аппаратов и параметры их движения. На основе этих данных будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения.

«Электрический купол» может работать в трех режимах: охранном, охранно-отталкивающем (воздействуя на беспилотники при приближении к объекту, но не уничтожая их), а также в охранно-поражающем с уничтожением дрона-нарушителя.

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