В России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников
Военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ создают электризуемое заграждение купольного типа для защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Комплекс способен отгонять и уничтожать беспилотники, соответствующий документ опубликован на сайте Роспатента.
Изобретение запатентовали в октябре. Оно состоит из двух сетчатых куполов со средствами радиоэлектронного обнаружения, автоматизированным рабочим местом оператора, устройством преобразования электрической энергии, системой видеонаблюдения, пишет РИА ФАН.
Устройство предназначено для охраны важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ, от группового нападения дронов, отмечает RT. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения беспилотников, которая может определить количество летательных аппаратов и параметры их движения. На основе этих данных будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения.
«Электрический купол» может работать в трех режимах: охранном, охранно-отталкивающем (воздействуя на беспилотники при приближении к объекту, но не уничтожая их), а также в охранно-поражающем с уничтожением дрона-нарушителя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Набор вредных лозунгов: Антонов оценил новую американо-украинскую хартию
- Путин посетит «Московский дом Достоевского»
- В России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников
- Минпромторг предложил повысить пошлину на экспорт лома черных металлов
- Новые штрафы для российских водителей появились в проекте нового КоАП
- Названы самые «снежные» российские города
- Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией
- В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество
- Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд
- Самозанятых в России стало больше в 2,4 раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru