В России изобрели электрический купол для защиты от беспилотников

Изобретение запатентовали в октябре. Оно состоит из двух сетчатых куполов со средствами радиоэлектронного обнаружения, автоматизированным рабочим местом оператора, устройством преобразования электрической энергии, системой видеонаблюдения, пишет РИА ФАН.

Устройство предназначено для охраны важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ, от группового нападения дронов, отмечает RT. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения беспилотников, которая может определить количество летательных аппаратов и параметры их движения. На основе этих данных будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения.

«Электрический купол» может работать в трех режимах: охранном, охранно-отталкивающем (воздействуя на беспилотники при приближении к объекту, но не уничтожая их), а также в охранно-поражающем с уничтожением дрона-нарушителя.

