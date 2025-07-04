Два человека пострадали в результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде

Четыре украинских беспилотника упали в Сергиево-Посадском округе Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, при атаке пострадали двое.

«60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — написал губернатор в Telegram-канале.

Раненых доставили в больницу, им оказывают помощь, жизням ничего не угрожает. Воробьев подчеркнул, что оперативные службы работают на местах падения БПЛА.

В свою очередь, глава округа Оксана Ероханова заявила, что из-за беспилотников была повреждена местная подстанция, на объекте произошло возгорание. Без электричества остались пять микрорайонов: Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, а также наполовину Ферма.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России нейтрализовали 48 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

