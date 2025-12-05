Минюст признал польский «Фонд поддержки гражданского совета» нежелательным в РФ

Польский «Фонд поддержки гражданского совета» (Fundacja Wsparcia Rady Obywatelskiej) был признан в России нежелательной организацией. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.

Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал»

Также в список нежелательных организаций ведомством были включены турецкие «Тюркский фронт возрождения» и «Ассоциация защиты человека и братства Imkander» («Общество защиты человека и братства»).

Кроме того, Минюст признал нежелательной на территории России деятельной украинской «Харьковской правозащитной группы».

Ранее в перечень нежелательных в России организаций была внесена французская «Международная федерация за права человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:РоссияНКОМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры