Минюст признал польский «Фонд поддержки гражданского совета» нежелательным в РФ

Также в список нежелательных организаций ведомством были включены турецкие «Тюркский фронт возрождения» и «Ассоциация защиты человека и братства Imkander» («Общество защиты человека и братства»).

Кроме того, Минюст признал нежелательной на территории России деятельной украинской «Харьковской правозащитной группы».

Ранее в перечень нежелательных в России организаций была внесена французская «Международная федерация за права человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

