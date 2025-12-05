В Госдуме опровергли информацию о входе на «Госуслуги» только через Max

Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что вход на портал «Госуслуги» якобы стал возможен только через мессенджер Max, не соответствует действительности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампредседателя комитета ГД по информполитике Александр Ющенко.

По его словам, сообщения о том, что после обновления из мобильного приложения «Госуслуги» пропала кнопка, позволяющая пропустить авторизацию через Max, является «спекулятивным вбросом».

«Я не знаю, откуда берётся такая информация... Я думаю, это очередные манипуляции вокруг Max. Это не просто провокация, я не знаю даже, с какой целью это делается», - заключил парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минцифры РФ рекомендовало госорганам власти до 1 января 2026 года перейти на национальный мессенджер Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
