В Госдуме опровергли информацию о входе на «Госуслуги» только через Max

По его словам, сообщения о том, что после обновления из мобильного приложения «Госуслуги» пропала кнопка, позволяющая пропустить авторизацию через Max, является «спекулятивным вбросом».

«Я не знаю, откуда берётся такая информация... Я думаю, это очередные манипуляции вокруг Max. Это не просто провокация, я не знаю даже, с какой целью это делается», - заключил парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минцифры РФ рекомендовало госорганам власти до 1 января 2026 года перейти на национальный мессенджер Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

