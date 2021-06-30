«Нелепые аргументы». Экономист назвал абсурдом заявления металлургов против пошлин

Руководители четырех крупных электрометаллургических заводов попросили премьер-министра Михаила Мишустина отложить введение экспортных пошлин на металл из-за риска остановки работы предприятий. Об этом говорится в письме глав Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) и его «дочки» «Балаково», дальневосточного завода «Амурсталь» и Ашинского метзавода, которое они отправили Мишустину. Ранее владелец «Северстали» Алексей Мордашов, ссылаясь на прогнозы западных аналитиков, уже предупреждал, что пошлины, наоборот, приведут к дальнейшему росту цен на сталь в мире.

В правительстве, однако, считают, что с помощью пошлин смогут забрать у металлургов часть сверхприбыли, полученной от роста цен на металл за рубежом.

Металлурги не задумываются о национально-экономических интересах страны и придумывают нелепые аргументы, чтобы не платить дополнительные налоги со сверхприбыли, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист Василий Колташов.