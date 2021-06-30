«Нелепые аргументы». Экономист назвал абсурдом заявления металлургов против пошлин
Василий Колташов уверен, что экспортные пошлины не остановят работу металлургических заводов и не повлияют на рост цен.
Руководители четырех крупных электрометаллургических заводов попросили премьер-министра Михаила Мишустина отложить введение экспортных пошлин на металл из-за риска остановки работы предприятий. Об этом говорится в письме глав Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) и его «дочки» «Балаково», дальневосточного завода «Амурсталь» и Ашинского метзавода, которое они отправили Мишустину. Ранее владелец «Северстали» Алексей Мордашов, ссылаясь на прогнозы западных аналитиков, уже предупреждал, что пошлины, наоборот, приведут к дальнейшему росту цен на сталь в мире.
В правительстве, однако, считают, что с помощью пошлин смогут забрать у металлургов часть сверхприбыли, полученной от роста цен на металл за рубежом.
Металлурги не задумываются о национально-экономических интересах страны и придумывают нелепые аргументы, чтобы не платить дополнительные налоги со сверхприбыли, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист Василий Колташов.
«Сейчас самое удачное время, момент для изъятия так называемых сверхдоходов у металлургов удачный, а Мордашов подменяет смысл. Аргументы, на самом деле, нелепые: говорить о том, что меры Мишустина приведут к повышению мировых цен на сталь, это абсурд, потому что мировые цены на сталь и так будут подниматься. Мы находимся в моменте зарождения повышательной волны, связанной с инфляцией долларовых активов. Уже видно, что будут расти цены практически на все товары. Будет дорожать не только сталь, но и нефть, и продовольствие. Никакого отношения к мерам российского правительства это не имеет», - отметил он.
По словам экономиста, новые пошлины не приведут к остановке работы металлургических предприятий, а, наоборот, будут способствовать росту объемов производства.
«Также нелепым является заявление о том, что могут останавливаться какие-то промышленные предприятия металлургические из-за новых пошлин. Это абсурд. Металлурги попадают в очень выгодную конъюктуру, и в этой конъюктуре, в этих условиях, для них, конечно, является неприятным, как для всяких капиталистов, платить дополнительные налоги в пользу общества. Никаких остановок предприятий не будет, потому что это просто невыгодно, наоборот, скорее мы увидим рост объемов производства, который полностью перечеркнет все вот эти обещания», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Колташов отметил, что предложенные меры не приведут к росту цен на сталь в России, а сделают их более комфортными из-за смены приоритетов.
«Металлурги очень долго получали сверхприбыль и несколько раз чрезвычайно выгодно использовали крайне бедственную для экономики ситуацию девальвации. Сейчас правительство Михаила Мишустина хочет сделать так, чтобы металлурги побольше поработали на интересы российского государства, российской экономики. Таким образом, вывоздные пошлины должны, с одной стороны, обеспечить нам более комфортные внутренние цены на сталь, с другой стороны, снять немножко вот эту пенку, пенку сверхприбыли, которая есть у российских металлургов и которую они привыкли считать настолько своей, настолько не подлежащей налогообложению, что и в настоящих условиях они все равно находят аргумент для того, чтобы быть несогласными с этими мерами. Если цены и поднимутся под общемировым влиянием, то в ограниченном виде. Задача правительства в настоящих условия ограничить рост цен. Сперва мы удовлетворяем по относительно комфортным ценам внутренний спрос, а потом уже вывозим. Для российских металлургов это вообще не так, в их логике для них главное получить максимум на внешнем рынке, а что на внутреннем, хватает ли стали, им это неинтересно. Им даже выгодно, чтобы здесь были цены такие же, как на внешнем рынке», - добавил Колташов.
Ранее правительство утвердило введение пошлин сроком с 1 августа до 31 декабря 2021 года: для арматуры они составят 15% от цены, но не менее $115 за тонну. Мишустин также подписал постановление об увеличении экспортных пошлин на лом черных металлов с €45 до €70 за тонну. Через экспортные пошлины власти планируют изъять у металлургов около 160 миллиардов рублей, 110–115 миллиардов рублей у экспортеров черных металлов и еще 50 миллиардов рублей – у поставщиков цветных.
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