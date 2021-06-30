Путин назвал цифру инфляции в России

Инфляция в России на сегодня с начала года составляет 5,9%, сообщил президент в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным. По словам главы государства, власти обращают внимание на проблему роста цен, хотя реагирует не всегда своевременно.

Президент напомнил, что правительство приняло ряд мер для сдерживания цен на продукты питания. Заключено соглашение между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья, в сфере внешней торговли ввели повышенные вывозные таможенные пошлины. Вопрос также идёт о других мерах регулирования.

Путин также отметил, что мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой отметке за последние 10 лет. По его словам, самый большой рост цен на продукты питания в РФ был в прошлом году и начале нынешнего.

НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным

