Путин объяснил рост цен на продукты

Покупательница спросила президента РФ Владимира Путина в рамках "Прямой линии" о ценах на продукты прямиком из магазина: «Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Такой же вопрос по картофелю: откуда такая (большая - прим. НСН) цена?».

Владимир Путин ответил, что это в целом связано с мировой тенденцией роста цен.

«Рост цен на продовольствие - это общемировая тенденция, везде так происходит. И из-за того, что Россия является частью глобальной экономики. Причин много, я сейчас не буду их перечислять. Это и печатание денег в отдельных странах и так далее. Это и ковидные последствия, и сокращение производств. Надеюсь, что цены на фрукты и овощи в России снизятся благодаря новому урожаю», - отметил он.

Глава государства также добавил, что меры регулирования цен применяются, но работают не везде.

