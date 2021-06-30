Путин объяснил рост цен на продукты
Покупательница спросила президента РФ Владимира Путина в рамках "Прямой линии" о ценах на продукты прямиком из магазина: «Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Такой же вопрос по картофелю: откуда такая (большая - прим. НСН) цена?».
Владимир Путин ответил, что это в целом связано с мировой тенденцией роста цен.
«Рост цен на продовольствие - это общемировая тенденция, везде так происходит. И из-за того, что Россия является частью глобальной экономики. Причин много, я сейчас не буду их перечислять. Это и печатание денег в отдельных странах и так далее. Это и ковидные последствия, и сокращение производств. Надеюсь, что цены на фрукты и овощи в России снизятся благодаря новому урожаю», - отметил он.
Глава государства также добавил, что меры регулирования цен применяются, но работают не везде.
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