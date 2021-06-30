«Нежелательные» вопросы Путину. Аналитик объяснил перебои со связью на «Прямой линии»

Ведущая «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным Екатерина Березовская заявила в эфире, что на системы передачи осуществляются DDoS-атаки. По её словам, этим можно объяснить плохую связь с жительницей Новокузнецка, которая рассказала российскому лидеру о плохом состоянии местной школы и о том, что местные власти угрожают ей «лишением опекунства над внучкой».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что власти некоторых регионов не хотели, чтобы вопросы местных жителей прозвучали в прямом эфире.

«Связь – вещь негарантированная, особенно, когда мы говорим про нашу большую страну. Качество связи от региона к региону отличается, не очень кардинально, но отличается. Поэтому можно говорить, что, да, во-первых, такое возможно. Во-вторых, если мы говорим про "Прямую линию", естественно, количество желающих позвонить значительно превышает емкость линии. В некоторых регионах желающих могло быть больше, чем позволяет возможность, из-за этого они могли не дозвониться», - объяснил он.