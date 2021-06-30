«Нежелательные» вопросы Путину. Аналитик объяснил перебои со связью на «Прямой линии»
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что помехи создавались искусственным путем.
Ведущая «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным Екатерина Березовская заявила в эфире, что на системы передачи осуществляются DDoS-атаки. По её словам, этим можно объяснить плохую связь с жительницей Новокузнецка, которая рассказала российскому лидеру о плохом состоянии местной школы и о том, что местные власти угрожают ей «лишением опекунства над внучкой».
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что власти некоторых регионов не хотели, чтобы вопросы местных жителей прозвучали в прямом эфире.
«Связь – вещь негарантированная, особенно, когда мы говорим про нашу большую страну. Качество связи от региона к региону отличается, не очень кардинально, но отличается. Поэтому можно говорить, что, да, во-первых, такое возможно. Во-вторых, если мы говорим про "Прямую линию", естественно, количество желающих позвонить значительно превышает емкость линии. В некоторых регионах желающих могло быть больше, чем позволяет возможность, из-за этого они могли не дозвониться», - объяснил он.
При этом помехи во время разговора с президентом никак не связаны с ограниченными возможностями сетей, подчеркнул аналитик.
«Это не объясняет, почему именно во время соединения возникали помехи. Тут можно предполагать следующий вариант: возможно, местные власти не хотели, чтобы вопросы из конкретных регионов были заданы, поэтому искусственным образом вводили такие помехи на сетях. Другого объяснения здесь быть не может, потому что сотовая связь сегодня работает очень просто – либо вы дозваниваетесь, и у вас все работает, либо вы просто не можете дозвониться. Но варианта, что у вас начинает что-то хрипеть, вас не слышно и прочее, просто не предусмотрено технологией», - заявил Муртазин.
Во время прямой линии президента России Владимира Путина, жительница Новокузнецка пожаловалась на протекающую кровлю коррекционного детского сада-школы №235. По словам волонтера прямой линии, когда местные чиновники узнали об обращении, женщине стали угрожать лишением опекунства. Президент России потребовал от главы Кузбасса принять немедленные меры к чиновникам, запугивающим женщину.
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