Netflix сообщил о покупке киностудии Warner Bros.

По информации американского сервиса, сумма сделки, которая включает приобретение кино- и телестудии HBO Max и HBO, составила 82,7 млрд долларов.

Отмечается, что в портфолио Netflix теперь войдут такие проекты, как «Теория большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Волшебник страны Оз» и «Вселенная DC».

«Объединив невероятную коллекцию сериалов и фильмов Warner Bros. с нашими определяющими культуру проектами... мы сможем делать это ещё лучше. Вместе мы сможем дать зрителям больше того, что они любят», - подчеркнул содиректор сервиса Тед Сарандос.

Ранее Саудовская Аравия купила создателей игр «FIFA» и «Need for Speed» - американскую транснациональную корпорацию Electronic Arts, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

