Хуже некуда. Названы виновные в «деградации» отношений ЕС и России

Напомним, что Европа и Запад ответили санкциями на вхождение Крыма в состав России в 2014 года. И несмотря на отдельные призывы к нормализации отношений, как это предлагает Ляйтль, вопрос о признании полуострова частью нашей страны не стоит. Не в этой жизни, считает политолог Федор Лукьянов.

«И я не думаю, что при нашей жизни вопрос признания Крыма Западом будет решен в нашу пользу. Если это произойдет, это будут прецедент присоединения территория другого государства без согласия того государства, территорией которого она считается по международному праву. Это взрывоопасный прецедент. Не исключаю, что со временем внимание к этой проблеме сократится, но если Украина будет тему педалировать, то и этого не произойдёт», - отметил в интервью НСН председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Свою руку к разрушению отношений между Россией и Евросоюзом приложила и Украина. На европейских площадках постоянно звучат обвинения Киева в адрес Москвы из-за несоблюдения Минских соглашений.

«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Страны, которую они потеряли», - заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Выход из непростой ситуации, в которой оказались ЕС и Россия, президент Европалаты Кристоф Ляйтль видит в постепенном ослаблении антироссийских санкций, создании доверительной атмосферы, а также налаживании взаимодействия в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, добавил Ляйтль.

Косачев, в свою очередь, отмечает, что для восстановления политических отношений необходимо вернуться к принципу равенства во взаимоотношениях и учета интересов друг друга.

«Сейчас же эти принципы нарушены странами НАТО и ЕС, которые уже не первый год считают возможным вмешиваться в наши дела и поучать нас, как надо жить и строить жизнь в России, выстраивать ее внешнюю политику. Этот подход бесперспективен и приведет к деградации отношений», - заключил российский сенатор.

