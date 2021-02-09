В Совфеде оценили риски изоляции России после высылки дипломатов

Он напомнил, что Россия выслала иностранных дипломатов на основании подтверждённых обвинений.

«Дипломатические представительства всегда существуют как фактор взаимной договоренности, численность их сотрудников, как правило, формируются на паритетной основе, хотя и не всегда. Не мы начинали серию высылки российских дипломатов из ряда европейских стран, что продолжается не первый год, и это не наш выбор. Высылка дипломатов из России была проведена впервые за последние годы, и это было связано не с абстрактными неподтвержденными обвинениями, как это бывает с российскими дипломатами. Это решение было связано с конкретным участием дипломатов в протестных акциях, четко зафиксированное и нарушающее их дипломатический статус», - сказал Косачев.

По словам сенатора, сокращенное дипломатическое представительство создает определенные проблемы, однако они не носят непреодолимый характер – просто что-то будет делаться сначала, а что-то отложат на потом.

«Не думаю, что это носит катастрофичный характер», - отметил он.

Для восстановления политических отношений, как отметил сенатор, необходимо вернуться к принципу равенства во взаимоотношениях и учета интересов друг друга.

«Сейчас же эти принципы нарушены странами НАТО и ЕС, которые уже не первый год считают возможным вмешиваться в наши дела и поучать нас, как надо жить и строить жизнь в России, выстраивать ее внешнюю политику. Этот подход бесперспективен и приведет к деградации отношений», - отметил Косачев.

Ранее Косачев в эфире НСН заявил, что компромисса в ситуации с Навальным быть не может, так как это означало бы компромисс с законом.

