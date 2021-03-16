«Не в этой жизни». Лукьянов призвал не ждать признания Крыма

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и продолжит работать над привлечением России к ответственности за «аннексию» полуострова. При этом в конце прошлой недели Крым посетила китайская делегация. Как отмечают эксперты, в основе - не политика, а экономический интерес.

«Китай озабочен собственной территориальной целостностью, и то, что они отправили в Крым свою делегацию, это ответ на то, что Украина грубейшим образом кинула их с заводом "Мотор Сич". Но есть и другой факт: китайцы очень не любят подставляться под какие-нибудь американские санкции. А в случае с Крымом это неизбежно. А что касается признания Китаем Крыма частью России: а зачем?» - задал почти риторический вопрос Федор Лукьянов.

Референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Крым отмечает сегодня седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом «Крымская весна – семь лет дома».

