«Не в этой жизни». Лукьянов призвал не ждать признания Крыма
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России заявил НСН, что это взрывоопасный прецедент, который совершенно невыгоден США.
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал причину отказа Запада признавать Крым частью России. По его мнению, для этого потребовалась бы смена политических элит и отказ от планов расширения НАТО на восток.
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что политический вес слов немецкого парламентария равен нулю.
«Люди выражают свое мнение, и порой оно не имеет никакого отношения к политике. Вот заявление депутата Бундестага относится к этой категории. И я не думаю, что при нашей жизни вопрос признания Крыма Западом будет решен в нашу пользу. Если это произойдет, это будут прецедент присоединения территория другого государства без согласия того государства, территорией которого она считается по международному праву. Это взрывоопасный прецедент. Не исключаю, что со временем внимание к этой проблеме сократится, но если Украина будет тему педалировать, то и этого не произойдёт», - отметил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и продолжит работать над привлечением России к ответственности за «аннексию» полуострова. При этом в конце прошлой недели Крым посетила китайская делегация. Как отмечают эксперты, в основе - не политика, а экономический интерес.
«Китай озабочен собственной территориальной целостностью, и то, что они отправили в Крым свою делегацию, это ответ на то, что Украина грубейшим образом кинула их с заводом "Мотор Сич". Но есть и другой факт: китайцы очень не любят подставляться под какие-нибудь американские санкции. А в случае с Крымом это неизбежно. А что касается признания Китаем Крыма частью России: а зачем?» - задал почти риторический вопрос Федор Лукьянов.
Референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Крым отмечает сегодня седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
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