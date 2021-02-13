Косачев упрекнул Брюссель и Киев в попытке разрушить отношения России и ЕС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Евросоюз и Украина предпринимают попытки разрушить отношения России и ЕС. Об этом он написал в своем Facebook.
По его мнению, во время дискуссии в Совбезе ООН в четверг страны НАТО бросили обвинения России за невыполнение минских соглашений, а также блокировку разрешения военного конфликта на юго-востоке Украины.
«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли», - заявил Косачев
Напомним, 11 февраля в СБ ООН состоялось заседание, посвященное годовщине подписания минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Комплекс мер включает 13 пунктов, в том числе прекращение войны в Донбассе, отвод войск обеих сторон конфликта от линии разграничения и многие другие.
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