«Надо размножаться»: Металлурги считают, что отрасль спасет рождаемость
Спрос на металл упал во всем мире, а российской металлургической отрасли может помочь рождаемость, сказал НСН член генсовета «Деловой России» Олег Тюрпенко.
Ситуацию в российской металлургической отрасли можно исправить за счет рождаемости, это увеличит спрос на жилье и металл, который потребляет строительный сектор, заявил генеральный директор «Металлсервис-Групп» Олег Тюрпенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее РБК сообщило, что на адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии потребуется 8 лет. Потребление металлургической продукции внутри страны и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов к 2030 году.
«Как можно подсчитать сколько лет…откуда они берутся…непонятные вещи. Почему 8 лет на восстановление? Слабое внутренне потребление? Ну как слабое, оно и было... Все работает, металл выпускается. Надо развивать спрос на металл, который потребляется стройками. Стимулировать ипотеку и низкие ставки ЦБ», - говорит Тюрпенко.
Помочь металлургам, по словам собеседника, может стимулирование рождаемости. Это отразится на развитии строительного рынка.
«Населения мало у нас, надо размножаться и поддерживать со стороны государства рождаемость. К примеру, родил первого ребенка – списали 30% кредита, второго – еще 30%, третьего – закрыли», - предлагает Тюрпенко.
Что касается закупки металла в госрезерв, то это тоже не панацея для металлургов.
«Это разовая история, он же не бесконечный. Больше 30 миллионов тонн внутреннее потребление. Какой госрезерв, ну несколько миллионов тонн, ну что это даст? Тяжесть ситуации в том, что мировые цены низкие. Не только российским металлургам тяжело, китайским, индийским тоже. Спрос упал на металл. Идет общая мировая рецессия в производстве», - резюмировал Тюрпенко.
Ранее НСН сообщала, что металлурги задумались об ограничении выпуска продукции. В частности, курс валюты слишком низкий и экспортировать продукцию становится невыгодно.
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