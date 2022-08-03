«Надо размножаться»: Металлурги считают, что отрасль спасет рождаемость

Ранее РБК сообщило, что на адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии потребуется 8 лет. Потребление металлургической продукции внутри страны и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов к 2030 году.

«Как можно подсчитать сколько лет…откуда они берутся…непонятные вещи. Почему 8 лет на восстановление? Слабое внутренне потребление? Ну как слабое, оно и было... Все работает, металл выпускается. Надо развивать спрос на металл, который потребляется стройками. Стимулировать ипотеку и низкие ставки ЦБ», - говорит Тюрпенко.