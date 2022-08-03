«Надо размножаться»: Металлурги считают, что отрасль спасет рождаемость

Спрос на металл упал во всем мире, а российской металлургической отрасли может помочь рождаемость, сказал НСН член генсовета «Деловой России» Олег Тюрпенко.

Ситуацию в российской металлургической отрасли можно исправить за счет рождаемости, это увеличит спрос на жилье и металл, который потребляет строительный сектор, заявил генеральный директор «Металлсервис-Групп» Олег Тюрпенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Восстановление российской металлургии займет 8 лет

Ранее РБК сообщило, что на адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии потребуется 8 лет. Потребление металлургической продукции внутри страны и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов к 2030 году.

«Как можно подсчитать сколько лет…откуда они берутся…непонятные вещи. Почему 8 лет на восстановление? Слабое внутренне потребление? Ну как слабое, оно и было... Все работает, металл выпускается. Надо развивать спрос на металл, который потребляется стройками. Стимулировать ипотеку и низкие ставки ЦБ», - говорит Тюрпенко.

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Помочь металлургам, по словам собеседника, может стимулирование рождаемости. Это отразится на развитии строительного рынка.

«Населения мало у нас, надо размножаться и поддерживать со стороны государства рождаемость. К примеру, родил первого ребенка – списали 30% кредита, второго – еще 30%, третьего – закрыли», - предлагает Тюрпенко.

Что касается закупки металла в госрезерв, то это тоже не панацея для металлургов.

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«Это разовая история, он же не бесконечный. Больше 30 миллионов тонн внутреннее потребление. Какой госрезерв, ну несколько миллионов тонн, ну что это даст? Тяжесть ситуации в том, что мировые цены низкие. Не только российским металлургам тяжело, китайским, индийским тоже. Спрос упал на металл. Идет общая мировая рецессия в производстве», - резюмировал Тюрпенко.

Ранее НСН сообщала, что металлурги задумались об ограничении выпуска продукции. В частности, курс валюты слишком низкий и экспортировать продукцию становится невыгодно.


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ФОТО: РИА Новости
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