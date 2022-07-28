СМИ сообщили о запрете на экспорт золота из России из-за скидок
Российские золотодобытчики столкнулись с проблемами с экспортом золота с дисконтом к международным рыночным ценам. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, контролирующая производство, использование и обращение драгметаллов Федеральная пробирная палата не дает производителям необходимые разрешения при таких условиях сделок.
Как рассказал директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков, после разрушения традиционной структуры сбыта — когда золото перерабатывалось в слитки и продавалось банкам — российским производителям пришлось самостоятельно налаживать поставки. Однако в марте Лондонская ассоциация рынка драгметаллов приостановила действие статуса «надежная поставка» для аффинажных заводов из РФ, и продажи металла Британии и Швейцарии стали невозможны.
В то же время для поставок золота в Азию и на Ближний Восток требуется дисконт, однако российские власти запретили продавать драгметалл со скидками.
Союз золотопромышленников РФ обсуждает возникшую проблему с Минпромторгом и Минфином, этот вопрос вынесен на межведомственное согласование.
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