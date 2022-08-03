Восстановление российской металлургии займет 8 лет
Минпромторг подготовил стратегию развития металлургической отрасли. На ее адаптацию к сложившейся экономической ситуации и восстановлению экспорта понадобится 8 лет, сообщает РБК.
Отмечается, что внутреннее потребление металлопродукции и ее поставки в третьи страны вернутся на уровень 2020 года только к 2030 году. За счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по сравнению с тем же периодом.
В пресс-службе Минпромторга сообщили, что редакция стратегии является промежуточной, она дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями.
В документе говорится, что экспорт собираются переориентировать на восток. Речь может идти о 7 миллионах тонн продукции. Собираются власти стимулировать и внутреннее потребление металла. Предстоит оценить и потребности Донбасса в металлопродукции, чтобы начать его восстановление.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции - это попытка западных стран «сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии»
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