Восстановление российской металлургии займет 8 лет

Минпромторг подготовил стратегию развития металлургической отрасли. На ее адаптацию к сложившейся экономической ситуации и восстановлению экспорта понадобится 8 лет, сообщает РБК.

Отмечается, что внутреннее потребление металлопродукции и ее поставки в третьи страны вернутся на уровень 2020 года только к 2030 году. За счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по сравнению с тем же периодом.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что редакция стратегии является промежуточной, она дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями.

В документе говорится, что экспорт собираются переориентировать на восток. Речь может идти о 7 миллионах тонн продукции. Собираются власти стимулировать и внутреннее потребление металла. Предстоит оценить и потребности Донбасса в металлопродукции, чтобы начать его восстановление.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции - это попытка западных стран «сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии»





