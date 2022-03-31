Россия введет тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Россия введет тарифную квоту в объеме 810 тысяч тонн на экспорт лома и отходов черных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Продовольствие, металл, углеводороды»: Какие экспортные товары могут начать продавать в рублях

Ранее с соответствующим предложением выступил Минпромторг.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение ведомства.

«Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, внеквотная ставка - 5%, но не менее 290 евро за тонну», — уточнили в Минэкономразвития.

Ограничения будут действовать с 1 мая по 31 июля текущего года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:МинэкономразвитияЭкспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры