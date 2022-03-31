Россия введет тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Россия введет тарифную квоту в объеме 810 тысяч тонн на экспорт лома и отходов черных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Ранее с соответствующим предложением выступил Минпромторг.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение ведомства.
«Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, внеквотная ставка - 5%, но не менее 290 евро за тонну», — уточнили в Минэкономразвития.
Ограничения будут действовать с 1 мая по 31 июля текущего года.
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