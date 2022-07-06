«Посыл правительству»: Металлурги задумались об ограничении выпуска продукции

Ранее СМИ сообщили о приостановке подмосковного завода «Фрегат», который занимается производством вторичного свинца. Минпромторг не выдал предприятию лицензию на экспорт продукции. Эксперты это связывают с опасениями властей, что в стране может сложиться дефицит свинца, который ударит по оборонной промышленности.

«Металлургическая промышленность половину своей продукции экспортирует. Сейчас в этой части есть проблемы: санкции, логистика. Но, я не думаю, что решения правительства об ограничении экспорта приведут к банкротству производства, никто не работает только на экспорт. Свинец – редкий металл. Нормальные предприятия полгода могут существовать за счет собственных резервов. Если вы посмотрите, то в балансе любого завода есть графа «резервы», но большинство мелких и средний компаний легкомысленно относятся к этой истории, а потом страдают», - сказал Тюрпенко.

Сейчас на внутреннем рынке, по словам эксперта, наблюдается избыток металлопродукции.

«Металлурги всерьез думают о самоограничении, чтобы не перегружать рынок избытком товара. Пока это только на уровне обсуждений. Но есть в этом и посыл правительству. Курс валюты слишком низкий и экспортировать продукцию становится невыгодно. Да, спасибо, ставку понижают, но нужно, чтобы доллар стоил хотя бы 70-80 рублей, тогда все будет замечательно», - убежден он.

В этом году, по прогнозам собеседника, металлурги могут понести частичные убытки, но они будут некритичными. Власти могут исправить ситуацию за счет введения новых льгот строителям, как одним из основных покупателей металла.

«Для металлургической отрасли есть ряд серьезных льгот со стороны правительства на покупку оборудования, строительство цехов, введены налоговые льготы на прибыль. Нам нужно сейчас, чтобы ввели льготы для строительного сектора и ипотечные кредиты были со ставкой ниже 6%», - пояснил Тюрпенко.

Ранее российские металлурги заявили о риске убытков при укреплении рубля и высоких налогах.

