Народ порадуется. НДФЛ для богатых предложили поднять до 31%

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) предложил включить в новый общественный договор для России увеличение для наиболее обеспеченной части граждан ставки подоходного налога. Как пишет «Независимая газета», речь идет об окончательном переходе к прогрессивной шкале налогообложения. Предлагается повысить НДФЛ для богатых до 20%, 25% и 31%. По мнению ученых, это обеспечит более высокий уровень социальной поддержки малообеспеченных граждан и, как следствие - более высокие темпы экономического роста за счет стимулирования спроса основной части населения. Предполагается, что при первом варианте ставки прирост ВВП составит почти 1,3%, во втором случае – около 2,2%, в третьем – примерно 3,3%.

Это не первое предложение по изменению системы подоходного налога в России и желание сделать ее более справедливой. Ранее в марте депутат Госдумы Сергей Катасонов, представляющий партию ЛДПР, внёс на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона, предусматривающий введение новой прогрессивной шкалы НДФЛ, согласно которой россияне, зарабатывающие за год менее 204 тыс. рублей (17 тыс. рублей в месяц) от уплаты налога вовсе освобождаются. При доходе свыше 204 тысяч рублей в год парламентарий предложил оставить существующую ставку (13%). А в случае, если доход россиянина составляет более 5 миллионов рублей в год, то для него предусматривается НДФЛ в 15%.

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предлагали повысить подоходный налог для граждан с доходом свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей – до 20% и 24% соответственно.

Между тем, президент РФ Владимир Путин с 2021 года уже повысил НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Власти заявляли, что эта мера позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в нынешнем году, которые направят в фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».

Специалисты такую меру не оценили, назвав ее популистской. Экономист Денис Ракша в беседе с НСН пояснил, что экономический смысл от этого невелик – ведь в России мало граждан с такими доходами. Кроме того, повышенным налогом будет облагаться только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей.