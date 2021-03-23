Народ порадуется. НДФЛ для богатых предложили поднять до 31%
Подоходный налог в России вновь хотят сделать более справедливым. Однако власти пока воздерживаются от резких шагов в этом направлении.
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) предложил включить в новый общественный договор для России увеличение для наиболее обеспеченной части граждан ставки подоходного налога. Как пишет «Независимая газета», речь идет об окончательном переходе к прогрессивной шкале налогообложения. Предлагается повысить НДФЛ для богатых до 20%, 25% и 31%. По мнению ученых, это обеспечит более высокий уровень социальной поддержки малообеспеченных граждан и, как следствие - более высокие темпы экономического роста за счет стимулирования спроса основной части населения. Предполагается, что при первом варианте ставки прирост ВВП составит почти 1,3%, во втором случае – около 2,2%, в третьем – примерно 3,3%.
Это не первое предложение по изменению системы подоходного налога в России и желание сделать ее более справедливой. Ранее в марте депутат Госдумы Сергей Катасонов, представляющий партию ЛДПР, внёс на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона, предусматривающий введение новой прогрессивной шкалы НДФЛ, согласно которой россияне, зарабатывающие за год менее 204 тыс. рублей (17 тыс. рублей в месяц) от уплаты налога вовсе освобождаются. При доходе свыше 204 тысяч рублей в год парламентарий предложил оставить существующую ставку (13%). А в случае, если доход россиянина составляет более 5 миллионов рублей в год, то для него предусматривается НДФЛ в 15%.
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предлагали повысить подоходный налог для граждан с доходом свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей – до 20% и 24% соответственно.
Между тем, президент РФ Владимир Путин с 2021 года уже повысил НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Власти заявляли, что эта мера позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в нынешнем году, которые направят в фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».
Специалисты такую меру не оценили, назвав ее популистской. Экономист Денис Ракша в беседе с НСН пояснил, что экономический смысл от этого невелик – ведь в России мало граждан с такими доходами. Кроме того, повышенным налогом будет облагаться только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей.
«Уточнение, что налогом будет облагаться не весь доход, а только та часть, которая превышает пять миллионов, говорит лишний раз о том, что сама мера популистская. Речь идет о тех самых топ-менеджерах, которые получают так раздражающие всех и запредельно высокие зарплаты. Вот чтобы народ за них порадовался, для этого и делается», - заключил тогда он, отметив, что введена мера была в преддверии голосования по изменениям в Конституцию.
Между тем, более половины россиян (63%) считают, что налог для богатых должен быть повышен. Это выяснил ВЦИОМ в ходе опроса, который был проведен в июле прошлого года. Самые распространённые мнения на этот счёт – «Богатые должны платить больше» (30%), «средства пойдут на помощь детям» (19%) и «Это справедливо» (14%).
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