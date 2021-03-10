Прогрессивка. НДФЛ ждут изменения

Документ, автором которого значится депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, предполагает освобождение от подоходного налога россиян, чей доход не превышает 204 тысяч рублей в год (или 17 тысяч в месяц). Для остальных физлиц ставка налога варьируется в зависимости от годового дохода. Нынешняя ставка в 13%, согласно документу, будет применяться в диапазоне доходов от 204 тысяч в год до 5 миллионов рублей, свыше 5 млн в год – 15%, свыше 10 млн – 1 млн 300 тысяч рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн, а для доходов более 100 млн рублей в год НДФЛ предлагается поднять до уровня 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн.

Первым шагом к возвращению прогрессивной шкалы НДФЛ стало прошлогоднее решение, принятое по инициативе Владимира Путина: с 1 января доходы россиян, превышающие 5 млн рублей в год, облагаются по ставке в 15%. Развитие идеи прогрессивного налогообложения «позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и "среднего класса" в сторону более состоятельных россиян, но и увеличить поступления в бюджет на 343 миллиарда рублей в год», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагаемая мера может коснуться десяти миллионов человек, или 14% от всех налогоплательщиков.

О необходимости возврата к прогрессивной шкале НДФЛ как одной из мер по борьбе с социальным неравенством говорили в эфире НСН многие известные экономисты. Так, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин сравнивал это с отменой крепостного права:

«Прогрессивная шкала подоходного налога и введение нулевой ставки налога для самых бедных – это освобождение 40% рабочей силы в России, не считая членов их семей», - заявлял Михаил Делягин.

В свою очередь, Василий Колташов неоднократно указывал на то, что в России давно назрели налоговые изменения. Необходимы, в частности, «необлагаемый минимум доходов, нужна прогрессивная шкала», отмечал экономист.

Высказываются вместе с тем и опасения, согласно которым, возможности налоговой службы по администрированию прогрессивной шкалы могут быть переоценены. На это указал в эфире НСН директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев:

«Богатые найдут пути, чтобы совсем уйти от уплаты налогов», - убежден эксперт.

Он обратил внимание на то, что нынешний механизм контроля позволяет выводить деньги за рубеж «во все возрастающих объемах»:

«Центробанк не успевает повышать прогнозы по тому, сколько капиталов утечет за границу. Это десятки миллиардов долларов в год. Контроль, действительно, возрос. Стало сложнее уходить от налогообложения, выводить деньги. Но это не значит, что стало невозможно», - заключил собеседник агентства.

