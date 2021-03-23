Ученые РАН предложили повысить налоги для обеспеченных россиян
Ученые Российской академии наук (РАН) предложили провести налоговую реформу в России так, чтобы более обеспеченные граждане платили более высокие налоги.
«Ученые рассматривают повышение ставки подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан — до 20%, 25% и 31%. Это обеспечит более высокие темпы экономического роста», — цитирует экспертов «Независимая газета».
Отмечается, что в первом случае ВВП вырастет почти на 1,3%, во втором прирост составит примерно 2,2%, в третьем — около 3,3%.
Кроме того, специалисты считают, что при повышении ставки налога на доход в России необходимо обеспечить широкую систему стимулирующих спрос налоговых вычетов: например, на покупку недвижимости, автомобилей, оплату образовательных и оздоровительных услуг.
Также ученые предлагают изменить структуру занятости, что, по прогнозам, устранит дисбаланс в ценообразовании, сообщает Ura.ru.
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