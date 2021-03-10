Депутаты предложили отменить НДФЛ при доходе менее 204 тысяч рублей в год

Депутат Госдумы Сергей Катасонов, представляющий партию ЛДПР, внёс на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение новой прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщает «Коммерсант».

Предложение парламентария заключается в отмене подоходного налога в случае, если годовой доход гражданина РФ не превышает 204 тысяч рублей, то есть при ежемесячной зарплате в 17 тысяч рублей.

При доходе свыше 204 тысяч рублей в год Катасонов предлагает оставить существующую ставку 13%. В случае, если россиянин зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, то для него документ предусматривает НДФЛ в 15%.

Кроме того, документ учитывает и более высокие доходы. Так, если годовой заработок свыше 10 миллионов, то налог составит 1,3 миллиона рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 миллионов рублей, а для доходов более 100 миллионов рублей в год - 23,8 миллиона рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая система налогообложения «позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения и смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ».



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15%. Повышенный налог будет платиться с доходов, которые превышают пять миллионов рублей в год, что позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в 2021 году, которые направят в фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».

