«Политическая мера». Экономист о повышении НДФЛ для ряда россиян
Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал мотив повышения НДФЛ политическим, а не экономическим.
Во время телеобращения к гражданам 23 июня президент РФ Владимир Путин предложил увеличить НДФЛ с 13% до 15% для тех лиц, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Мера начнет действовать с 1 января 2021 года. Президент уточнил, что повышенным налогом будет облагаться только та часть, которая превышает 5 миллионов.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН отметил, что мотив такой идеи носит не экономический, а политический характер.
«Экономический смысл данной меры не очень велик, это политическое решение, политическая мера. Объявляется о ней сейчас в связи с грядущим голосованием по поправкам к Конституции. Искушение "уйти в тень" у людей, которые получают больше пяти миллионов рублей в год, может быть, и появится, но сделать им это будет непросто, поскольку абсолютное большинство этих людей – это люди, которые получают зарплату в крупных компаниях. Сами они с этим сделать ничего не смогут, а компаниям по большому счету все равно, они выступают налоговым агентом, и сколько процентов отчислять – их это не очень волнует. Вполне вероятно, что кто-то из работодателей даже компенсирует своим сотрудникам этот повышенный налог. У нас небольшое количество населения получает такие доходы. Уточнение, что налогом будет облагаться не весь доход, а только та часть, которая превышает пять миллионов, говорит лишний раз о том, что сама мера популистская. Речь идет о тех самых топ-менеджерах, которые получают так раздражающие всех и запредельно высокие зарплаты. Вот чтобы народ за них порадовался, для этого и делается, и чтобы все пошли голосовать», – сказал он.
Глава государства в ходе телеобращения также отметил, что доход от повышенного НДФЛ будет тратиться исключительно на лечение детей с редкими заболеваниями.
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