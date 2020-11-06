«Богатые должны платить больше»: НДФЛ в России захотели поднять до 24%

Элементы прогрессивной шкалы налогообложения в России начнут внедрять уже в следующем, 2021 году. Так, ещё летом президент России Владимир Путин выдвинул инициативу увеличить НДФЛ до 15% для россиян с доходом свыше пяти миллионов рублей в год. По такой ставке будет облагаться часть дохода, превышающая пять миллионов. 21 октября Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Предполагается, что разница в уплаченном налоге пойдет в пользу детей с редкими тяжёлыми заболеваниями. Речь идёт о суммах в 60-68 миллиардов рублей ежегодно.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что экономический смысл такой меры невелик – это скорее политический шаг в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ.

«У нас небольшое количество населения получает такие доходы. Уточнение, что налогом будет облагаться не весь доход, а только та часть, которая превышает пять миллионов, говорит лишний раз о том, что сама мера популистская. Речь идет о тех самых топ-менеджерах, которые получают так раздражающие всех и запредельно высокие зарплаты. Вот чтобы народ за них порадовался, для этого и делается, и чтобы все пошли голосовать», - заключил тогда он.

Россияне такое решение поддержали, свидетельствуют данные опросов ВЦИОМ. В июле социологи выяснили, что за повышение налога для богатых высказываются 63% респондентов. Самые распространённые мнения на этот счёт – «Богатые должны платить больше» (30%), «средства пойдут на помощь детям» (19%) и «Это справедливо» (14%).

Уже тогда экономисты предполагали, что НДФЛ по ставке 15% для ряда россиян – это «первая ласточка», а сама мера имеет потенциал для расширения в дальнейшем.

Предложение ВШЭ поднять НДФЛ на неинвестируемые доходы свыше 12 миллионов рублей в год – фактически «штраф за накопление капитала», сказал РБК партнер КПМГ Донат Подниек. Однако «кнут» как стимул для инвестирования накоплений сработает только в краткосрочной перспективе, уверен он: в долгосрочных планах всё же нужно повышать привлекательность таких инвестиций.

А эксперт РАНХиГС по налогам Наталья Корниенко и вовсе считает, что повышать НДФЛ бессмысленно, если цель - увеличить налогообложение доходов богатейших лиц. Такие люди получают доходы не в виде зарплат, а в виде дивидендов.

По мнению адвоката Павла Астахова, уже практически одобренное повышение НДФЛ даже на 2% - вынужденная и необходимая мера для поддержания бюджетных обязательств.

«И сейчас важно понять, не станет ли такое повышение не последним, и постепенно не достигнет ли общеевропейского уровня налогообложения», - отмечал он в беседе с НСН.

Отметим, что в странах Европы уровень налогообложения сильно различается. Например, в Испании и Франции подоходный налог составляет 45%, в Дании – 55,8%, а в Швеции – 61,85%.

