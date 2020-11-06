«Богатые должны платить больше»: НДФЛ в России захотели поднять до 24%
В России снова предлагают повысить налоги на доходы состоятельных россиян. Предыдущее такое решение властей экономисты называли политической мерой, однако россияне её поддержали.
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) подготовили отзыв на проект федерального бюджета на 2021 год и период 2022-2023 годов, предложив в нём дальнейшее увеличение налогов. По мнению авторов документа, мера должна коснуться физических лиц с неинвестируемым доходом свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей – подоходный налог (НДФЛ) для них предлагается повысить до 20% и 24% соответственно. Кроме того, экономисты выступили за возвращение к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль, которая сейчас составляет 20%, на неинвестируемые средства корпораций.
Элементы прогрессивной шкалы налогообложения в России начнут внедрять уже в следующем, 2021 году. Так, ещё летом президент России Владимир Путин выдвинул инициативу увеличить НДФЛ до 15% для россиян с доходом свыше пяти миллионов рублей в год. По такой ставке будет облагаться часть дохода, превышающая пять миллионов. 21 октября Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Предполагается, что разница в уплаченном налоге пойдет в пользу детей с редкими тяжёлыми заболеваниями. Речь идёт о суммах в 60-68 миллиардов рублей ежегодно.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что экономический смысл такой меры невелик – это скорее политический шаг в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ.
«У нас небольшое количество населения получает такие доходы. Уточнение, что налогом будет облагаться не весь доход, а только та часть, которая превышает пять миллионов, говорит лишний раз о том, что сама мера популистская. Речь идет о тех самых топ-менеджерах, которые получают так раздражающие всех и запредельно высокие зарплаты. Вот чтобы народ за них порадовался, для этого и делается, и чтобы все пошли голосовать», - заключил тогда он.
Россияне такое решение поддержали, свидетельствуют данные опросов ВЦИОМ. В июле социологи выяснили, что за повышение налога для богатых высказываются 63% респондентов. Самые распространённые мнения на этот счёт – «Богатые должны платить больше» (30%), «средства пойдут на помощь детям» (19%) и «Это справедливо» (14%).
Уже тогда экономисты предполагали, что НДФЛ по ставке 15% для ряда россиян – это «первая ласточка», а сама мера имеет потенциал для расширения в дальнейшем.
Предложение ВШЭ поднять НДФЛ на неинвестируемые доходы свыше 12 миллионов рублей в год – фактически «штраф за накопление капитала», сказал РБК партнер КПМГ Донат Подниек. Однако «кнут» как стимул для инвестирования накоплений сработает только в краткосрочной перспективе, уверен он: в долгосрочных планах всё же нужно повышать привлекательность таких инвестиций.
А эксперт РАНХиГС по налогам Наталья Корниенко и вовсе считает, что повышать НДФЛ бессмысленно, если цель - увеличить налогообложение доходов богатейших лиц. Такие люди получают доходы не в виде зарплат, а в виде дивидендов.
По мнению адвоката Павла Астахова, уже практически одобренное повышение НДФЛ даже на 2% - вынужденная и необходимая мера для поддержания бюджетных обязательств.
«И сейчас важно понять, не станет ли такое повышение не последним, и постепенно не достигнет ли общеевропейского уровня налогообложения», - отмечал он в беседе с НСН.
Отметим, что в странах Европы уровень налогообложения сильно различается. Например, в Испании и Франции подоходный налог составляет 45%, в Дании – 55,8%, а в Швеции – 61,85%.
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