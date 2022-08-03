«Не хватает сухого льда»: Как живут рестораны в условиях санкций
Сокращение производства аммиачных удобрений внезапно ударило по общепиту, сказал НСН ресторатор Сергей Миронов.
Сухой лед подорожал в 11 раз, его делали из отходов от производства аммиачных удобрений, а их сейчас выпускают меньше, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Есть проблемы с поставками оборудования, запчастями. Вместе с Минпромторгом участвуем в переговорах с турецкими компаниями. Они готовы заместить оборудование, которое раньше нам поставляли Италии, Франции, Германии. Остается вопрос с сухим льдом. Его цена в 11 раз поднялась. Он делается из углекислоты, которая получается из отходов производства аммиачных удобрений, а их мы стали производить меньше. Сейчас сухого льда хватает только на медицину. Нужно что-то решать с этим вопросом», - говорит Миронов.
Некоторые рестораны столкнулись с нехваткой продуктов. По словам собеседника, данный вопрос можно решить грамотный планированием.
«Большинство местных продуктов носят сезонный характер. Нужно покупать все вовремя. Допустим рыбу надо брать, когда заканчивается путина. Она всегда замороженная и рассказ про дикую охлажденную рыбу – это сказки. Ее на кораблях замораживают, ты ее кладешь в холодильник и весь год торгуешь. Те, кто не купил, то им сложно. К осени весь ресторанный бизнес переориентируется на российский продукт. Заменить импорт еще помогло лето – растут овощи, фрукты. Поставки продукции из Турции, Ирана закрыли наши потребности», - отметил Миронов.
Основатель и генеральный директор сети "Теремок" Михаил Гончаров рассказал "Радиоточке НСН", что цены в сегменте быстрого питания увеличились от 15 до 30%.
«Цены в сегменте быстрого питания минимально увеличились на 15%, а максимально по рынку – на 30%. На 20% повысились цены на сырье. Практически все компании повысили зарплаты сотрудникам. Переходим из одного устойчивого состояния в другое. Большого оттока в сегменте быстрого питания не произошло. Количество покупателей хорошее, что позволяет развивать бизнес», - пояснил Гончаров.
Что касается продуктов, то собеседник полагает, что здесь больше проблем у дорогих ресторанов.
«У тех, кто использовал редкие продукты, которые сейчас трудно доставить в Россию. Нам же не пришлось менять блюда, но произошли изменения в поставщиках. Раньше мы закупали сыр в Аргентине, а теперь, из-за логистических проблем, везем из Белоруссии. Пока в России фабричного дорого сыра нет. Сейчас готовится к открытию в Подмосковье кластер из пяти заводов. Еще заменили хорватскую приправу на российскую», - привел пример Гончаров.
Ранее сообщалось, что объединение Delivery Club и «Яндекс Еды» в единого агрегатора доставки еды вполне возможно и не нанесет ущерба ресторанам и покупателям.
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