«Не хватает сухого льда»: Как живут рестораны в условиях санкций

Что касается продуктов, то собеседник полагает, что здесь больше проблем у дорогих ресторанов.

«У тех, кто использовал редкие продукты, которые сейчас трудно доставить в Россию. Нам же не пришлось менять блюда, но произошли изменения в поставщиках. Раньше мы закупали сыр в Аргентине, а теперь, из-за логистических проблем, везем из Белоруссии. Пока в России фабричного дорого сыра нет. Сейчас готовится к открытию в Подмосковье кластер из пяти заводов. Еще заменили хорватскую приправу на российскую», - привел пример Гончаров.

Ранее сообщалось, что объединение Delivery Club и «Яндекс Еды» в единого агрегатора доставки еды вполне возможно и не нанесет ущерба ресторанам и покупателям.

