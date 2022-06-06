«Стоны ресторанов!» Уход из России Hennessy и Jack Daniel’s назвали «каплей в море»

По его мнению, дорогой ром и виски можно будет заменить индийскими, а французский коньяк армянским.

«Замещение какими-то равными продуктами теоретически возможно. В Индии есть виски, джин и ром, тем более, что культуру производства там ставили англичане. 70 лет назад Индия была колонией Великобритании и жемчужиной в ее короне. Индийская продукция не хуже, бренды послабее. Выбор есть, есть огромное количество армянского и грузинского коньяка без пафоса, присущего французскому, есть водка, импорт которой только 2%. Еще остается канал Duty Free для этой группы среднего класса, страдающей от отсутствия алкоголя. Появится продукция "второго класса" из других стран, менее популярная и известная», - прогнозирует эксперт.

Он также указал, в чем проблема привыкших «пыжиться» россиян.

«В России есть дорогая водка и коньяк, но цена продукта сидит в голове, дело в имидже торговой марки. Согласится ли потребитель, который привык пыжиться и демонстрировать, что он пьет дорогой виски за несколько тысяч рублей, пить что-то попроще или другого бренда, или самогон в конце концов», - пояснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.

Дробиз также высказал мнение, что «стоны ресторанов» являются каплей в море.

«Рестораны, бары и кафе в России продают всего 5% алкоголя, а 95% продают магазины. Стоны ресторанов – да, для них это серьезный бизнес, но продается там капля в море. При этом эта капля достаточно большая, если брать премиальный алкоголь, его там продается 15-20%, остальное – в магазинах. Пострадает 10-15% населения, импортеры, бизнес которых был простроен на работе с этой продукцией, дистрибьюторы, те, кто занимался рекламой. Почему такие дорогие все эти виски, ромы, джины и текилы? Потому что там масса присосавшихся, плюс огромная наценка производителя, стоимость бренда, флёр», - подчеркнул эксперт.

По его словам, внесение дорогого алкоголя в списки параллельного импорта мгновенно решит проблему.