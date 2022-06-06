«Стоны ресторанов!» Уход из России Hennessy и Jack Daniel’s назвали «каплей в море»
Привыкшие «пыжиться» россияне смогут заменить дорогой виски индийским, а французский коньяк армянским, сказал в эфире НСН Вадим Дробиз
Премиальный крепкий алкоголь может исчезнуть из России к концу лета, однако 90% людей этого не заметит, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов заявил, что запасов импортного алкоголя в России хватит до осени.
«Премиальную крепкую алкогольную продукцию, - "Джеки Дэниелсы", "Хэннесси" и прочие "Бакарди", - потребляет в России максимум 10% населения. Это некоторая часть среднего класса, а 90% населения даже не заметит, что эта продукция кончилась в магазинах или ресторанах, потому что они ее никогда не покупали, она им не по карману. Так что это не глобальная всероссийская проблема, а узкая проблема части среднего класса. Наверное, к концу лета эта продукция закончится», - сказал Дробиз.
По его мнению, дорогой ром и виски можно будет заменить индийскими, а французский коньяк армянским.
«Замещение какими-то равными продуктами теоретически возможно. В Индии есть виски, джин и ром, тем более, что культуру производства там ставили англичане. 70 лет назад Индия была колонией Великобритании и жемчужиной в ее короне. Индийская продукция не хуже, бренды послабее. Выбор есть, есть огромное количество армянского и грузинского коньяка без пафоса, присущего французскому, есть водка, импорт которой только 2%. Еще остается канал Duty Free для этой группы среднего класса, страдающей от отсутствия алкоголя. Появится продукция "второго класса" из других стран, менее популярная и известная», - прогнозирует эксперт.
Он также указал, в чем проблема привыкших «пыжиться» россиян.
«В России есть дорогая водка и коньяк, но цена продукта сидит в голове, дело в имидже торговой марки. Согласится ли потребитель, который привык пыжиться и демонстрировать, что он пьет дорогой виски за несколько тысяч рублей, пить что-то попроще или другого бренда, или самогон в конце концов», - пояснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
Дробиз также высказал мнение, что «стоны ресторанов» являются каплей в море.
«Рестораны, бары и кафе в России продают всего 5% алкоголя, а 95% продают магазины. Стоны ресторанов – да, для них это серьезный бизнес, но продается там капля в море. При этом эта капля достаточно большая, если брать премиальный алкоголь, его там продается 15-20%, остальное – в магазинах. Пострадает 10-15% населения, импортеры, бизнес которых был простроен на работе с этой продукцией, дистрибьюторы, те, кто занимался рекламой. Почему такие дорогие все эти виски, ромы, джины и текилы? Потому что там масса присосавшихся, плюс огромная наценка производителя, стоимость бренда, флёр», - подчеркнул эксперт.
По его словам, внесение дорогого алкоголя в списки параллельного импорта мгновенно решит проблему.
«К сожалению, алкоголь пока не попал в списки продукции для параллельного импорта, но к концу года может быть это будет. Эти мировые известные бренды теперь не могут попасть в Россию без разрешения правообладателя, а поскольку эти компании заставили уйти из РФ из-за санкций, вообще неизвестно, когда они вернутся. Но как только алкоголь попадет в списки параллельного импорта, вся эта продукция тут же появится в России. Более того, ушедшие компании примут в этом активное участие, не прямое, но косвенное. Он появится, но, может быть, на 20% дороже, потому что пойдет через третьи страны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев говорил НСН, что российский рынок не испытывает никаких проблем с крепким алкоголем из-за ухода ряда брендов.
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