«Где два, там и один»: Рестораторы не боятся объединения Delivery Club и «Яндекс Еды»

Объединение Delivery Club и «Яндекс Еды» в единого агрегатора доставки еды вполне возможно и не нанесет ущерба ресторанам и покупателям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее СМИ сообщили, что VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки еды Delivery Club, При этом одним из вариантов сделки является продажа сервиса «Яндексу».