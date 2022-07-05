«Где два, там и один»: Рестораторы не боятся объединения Delivery Club и «Яндекс Еды»
Агрегаторов доставки еды всего два, и это не считается монополией, при этом с ними конкурируют сами рестораны, сказал в эфире НСН Сергей Миронов.
Объединение Delivery Club и «Яндекс Еды» в единого агрегатора доставки еды вполне возможно и не нанесет ущерба ресторанам и покупателям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Ранее СМИ сообщили, что VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки еды Delivery Club, При этом одним из вариантов сделки является продажа сервиса «Яндексу».
«По сути, доставки всего две – "Яндекс" и Delivery, вся конкуренция сегодня разворачивается только между ними. То, что у нас два основных агрегатора, – не считается монополией, а где два – там и один. Я думаю, в случае их объединения ничего глобального не будет. Если бы «Яндекс» и Delivery объединились до пандемии, для рынка это было бы очень плохо, поскольку у рестораторов не было бы выбора. Сегодня, когда рестораны запустили свои доставки и имеют собственные приложения, для них не так важно количество агрегаторов», - сказал Миронов.
По его словам, сегодня в качестве конкурентов сервисов доставки еды выступают сами рестораны, «подсевшие» на собственные приложения.
«На сегодняшний день конкурентами этим двум агрегаторам выступают сами рестораны, которые во время пандемии из-за высоких цен агрегаторов запустили свои доставки, появилось много дешевых приложений, на которые рестораны подсели. Рынок доставки развивался всю пандемию, а сейчас наметилось его падение. Люди хотят уйти из обыденности, не готовить дома, поесть в новых местах, попасть в рестораны, в новую среду, увидеть новых людей. Это совершенно логично, вопрос не в доставке, хорошая она или плохая», - добавил омбудсмен.
При этом Миронов отметил, что Delivery Club сегодня работает хорошо, предположив, с чем может быть связана продажа сервиса.
«Сегодня Delivery работает хорошо и очень неплохо развивается. Их охват по ресторанам растет, они стали договороспособными, идут на компромиссы, рестораторы стали с ними работать гораздо больше. При этом лояльность и развитие на рынке не всегда равно успешности. Возможно, это больше капитализация, плюс очень многие бизнесы успешно развиваются, выходят на серьезные показатели, после чего продаются, это нормальная рыночная ситуация», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце апреля стало известно, что «Яндекс» достиг соглашения с VK о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Об этом было объявлено в совместном заявлении компаний. По данным ТАСС, продажа Delivery Club может быть осуществлена в рамках этой сделки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Путин подписал указ о репатриации валюты
- Компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде
- Песков: Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
- Украинский суд запретил Коммунистическую партию Украины
- Власти увеличили минимальный размер ипотеки для IT-специалистов
- Bild: В Германии сократили подачу горячей воды из-за роста цен на газ
- Галтье сменил Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»
- WP: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз
- Владелец KFC намерен продать свой российский бизнес
- В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла девочка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru