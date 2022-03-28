«Нагнетать не надо»: Рестораторы подтвердили рост цен, но не ухудшение ситуации с поставками

Ситуация с поставками продуктов в рестораны не ухудшилась и не улучшилась за последний месяц после введения санкций и резкого обрушения рубля, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

Рестораны и кафе в России ощутили сложности с поставками продуктов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров. По данным объединения, перебои возникли с поставками овощей, салатов, некоторых видов рыб.

«Ситуация не изменилась за последние 2-3 недели, она ровно такая же, какая и была. Большая часть овощей – это импорт, поэтому, конечно, с ними проблема. Сейчас мы ждем, что наладятся другие цепочки поставок, выстроится логистика, и эти проблемы прекратятся. К тому же мэр [Москвы Сергей Собянин] на днях принял решение, что предприятие, которое в Москве производит зелень, будет расширяться, много салатов будет производиться там. Какие-то действия предпринимают для того, чтобы это всё наладить, это просто не быстро, к сожалению. Никакого особенного роста сегодня не случилось по отношению к тому, что было две-три недели назад, даже цены немного начали спускаться. Всё так, как было последний месяц, ухудшений никаких нет. Очень разные ситуации с ценами везде. Мы в «Андерсоне» цены не поднимали, стараемся все-таки делать какие-то замены, снимать какие-то блюда. Невозможно так сказать: «По рынку на 50% выросли все цены». Все по-разному пытаются выйти из ситуации. Я думаю, нагнетать не надо, и все постепенно образуется», - предположила ресторатор.