«Нагнетать не надо»: Рестораторы подтвердили рост цен, но не ухудшение ситуации с поставками
Рестораторы Анастасия Татулова и Сергей Миронов отметили неизбежность роста цен в общепите на фоне перебоев с поставками и падения рубля, однако опровергли резкое ухудшение ситуации с продуктами в Москве.
Ситуация с поставками продуктов в рестораны не ухудшилась и не улучшилась за последний месяц после введения санкций и резкого обрушения рубля, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.
Рестораны и кафе в России ощутили сложности с поставками продуктов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров. По данным объединения, перебои возникли с поставками овощей, салатов, некоторых видов рыб.
«Ситуация не изменилась за последние 2-3 недели, она ровно такая же, какая и была. Большая часть овощей – это импорт, поэтому, конечно, с ними проблема. Сейчас мы ждем, что наладятся другие цепочки поставок, выстроится логистика, и эти проблемы прекратятся. К тому же мэр [Москвы Сергей Собянин] на днях принял решение, что предприятие, которое в Москве производит зелень, будет расширяться, много салатов будет производиться там. Какие-то действия предпринимают для того, чтобы это всё наладить, это просто не быстро, к сожалению. Никакого особенного роста сегодня не случилось по отношению к тому, что было две-три недели назад, даже цены немного начали спускаться. Всё так, как было последний месяц, ухудшений никаких нет. Очень разные ситуации с ценами везде. Мы в «Андерсоне» цены не поднимали, стараемся все-таки делать какие-то замены, снимать какие-то блюда. Невозможно так сказать: «По рынку на 50% выросли все цены». Все по-разному пытаются выйти из ситуации. Я думаю, нагнетать не надо, и все постепенно образуется», - предположила ресторатор.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов добавил, что цены выросли на все категории товаров, однако сейчас этот процесс слегка стабилизировался.
«В первую очередь, проблема с ценой, потому что там, где прыгнул доллар, поставщики подняли цены. Сейчас курс стабилизировался, и проблема только с логистическими цепочками – они либо удлинились, либо поставщики ищут другие товары. И какие-то бренды полностью перестали поставляться – допустим, из Америки перестали поставляться бурбоны, это тоже понятная ситуация, сейчас идет поиск каких-то альтернативных продуктов. Это вопрос времени. Рост цен распространяется на любой продукт, которого нет в России, тут совершенно все хаотично», - отметил омбудсмен.
По его словам, все точки общепита в России будут вынуждены повысить цены, однако это произойдет неравномерно из-за боязни потерять клиентов.
«Все рестораны будут вынуждены поднять цены. Тут по-другому не бывает: если у тебя повысилась входящая цена, то отпускная тоже должна повыситься. Это [зависит] отчасти от курса доллара, отчасти от той же самой логистики и от того, насколько ресторан готов отказаться от прибыли. Где-то поднимется чуть меньше, чтобы не потерять потребителя. Многое зависит от того, насколько существенную часть от рентабельности ресторана составляла себестоимость. Количество посетителей уменьшилось не везде. В средних и высоких категориях посещаемость упала, на фудкортах просадка есть, а на уличных фастфудах где-то даже есть рост. Это нижняя категория, потребитель при любых кризисах в нее откатывается», - заключил Миронов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж россиян вокруг продовольствия в магазинах является «исключительно эмоциональным». По словам Пескова, «нет необходимости бежать в магазин и закупать гречку, сахар и туалетную бумагу».
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