Депутат Федоров: Новая система налогообложения заработает с 2025 года
Российская экономика прошла путь деофшоризации и готова переходить к прогрессивной шкале налогообложения, заявил НСН депутат Госдумы Евгений Федоров.
Президент Владимир Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения, так как российская экономика прошла путь деофшоризации, заявил НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Путин во время послания Федеральному собранию призвал продумать подходы модернизации фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы и, напротив, снизить налоговую нагрузку на семьи. Глава государства попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы. Он также поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.
«У нас налоговая система всегда определяется с 1 января следующего года, следовательно, никакие нововведения не могут в середине года начать действовать. Получается, новая система начнет работать со следующего года. Это не вводили ранее, так как экономика не была готова к этому. В принципе, иностранно-ориентированная экономика не может быть готова к прогрессивной шкале, потому что самые богатые люди получали деньги за границей. А вот когда экономика прошла путь деофшоризации, то в этот момент можно переходить к прогрессивной шкале. Это мы сейчас и наблюдаем», - сказал собеседник НСН.
По его словам, смысл введения какого-либо налога заключается в получении с него дохода. Называть примерную сумму "выигрыша" для бюджета депутат не стал.
«Мы сейчас о цифрах вообще не говорим, так как цифры – это предмет расчета. Нам же надо не просто какой-то налог ввести, а с этого налога получить доходы. Соответственно, расчет идет не от цифр богатых людей, а от цифр тех налогов, которые мы хотим получить дополнительно в налоговую систему. Говорить просто о цифрах – пустой звук, нам надо говорить о результате. Президент произнес цифру дополнительных расходов, суммируем их и, я думаю, еще один-два триллиона в год добавляем», - заключил депутат.
С 1 января 2021 года в России фактически установлена прогрессивная шкала налогообложения, в рамках которой общая ставка налога осталась на прежнем уровне – 13%, а доходы зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год граждан облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%, передает «Радиоточка НСН».
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