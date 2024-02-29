Депутат Федоров: Новая система налогообложения заработает с 2025 года

Путин во время послания Федеральному собранию призвал продумать подходы модернизации фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы и, напротив, снизить налоговую нагрузку на семьи. Глава государства попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы. Он также поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

«У нас налоговая система всегда определяется с 1 января следующего года, следовательно, никакие нововведения не могут в середине года начать действовать. Получается, новая система начнет работать со следующего года. Это не вводили ранее, так как экономика не была готова к этому. В принципе, иностранно-ориентированная экономика не может быть готова к прогрессивной шкале, потому что самые богатые люди получали деньги за границей. А вот когда экономика прошла путь деофшоризации, то в этот момент можно переходить к прогрессивной шкале. Это мы сейчас и наблюдаем», - сказал собеседник НСН.