Финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога
Россияне начнут активнее размещать средства на долгосрочных депозитах в случае отмены налога на доход. Такое мнение высказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.
Эксперт полагает, что популярность длинных депозитов при отмене налога будет увеличиваться на 2-3% ежегодно. По его мнению, долгосрочные вклады отвечают целям правительства зафиксировать свободные средства россиян в сберегательных продуктах.
«Спрос на длинные вклады увеличится, если власти дадут преференции по таким видам вложений», - уверен эксперт.
Антонов уточнил, что сейчас наибольшей популярностью пользуются вклады до шести месяцев, пишет «Газета.Ru».
Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты в ближайшее время рассмотрят проект закона об освобождении от налогов вкладов сроком на три и более года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист посоветовал владельцам Qiwi-кошельков обратиться в АСВ
- Путин открыл «Игры будущего» в Казани
- СМИ: СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за фейка о банкротстве
- Финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога
- Киркоров выплатил два миллиона рублей за нарушение авторских прав
- ВОЗ: Холера активно распространяется в 15 странах в условиях дефицита вакцины
- В Санкт-Петербурге отменили масочный режим в медицинских и социальных учреждениях
- СМИ: Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
- СМИ: налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой
- ВСУ обвинили NYT в «российской пропаганде» из-за статьи об Авдеевке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru