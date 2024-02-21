Финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога

Эксперт полагает, что популярность длинных депозитов при отмене налога будет увеличиваться на 2-3% ежегодно. По его мнению, долгосрочные вклады отвечают целям правительства зафиксировать свободные средства россиян в сберегательных продуктах.

«Спрос на длинные вклады увеличится, если власти дадут преференции по таким видам вложений», - уверен эксперт.

Антонов уточнил, что сейчас наибольшей популярностью пользуются вклады до шести месяцев, пишет «Газета.Ru».

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты в ближайшее время рассмотрят проект закона об освобождении от налогов вкладов сроком на три и более года, передает «Радиоточка НСН».

