«Богатые и бездетные»: Депутат Федоров рассказал о грядущем повышении ставки НДФЛ

Новая система налогообложения станет совокупной и учтет множество позиций при определении размера выплат, уровень дохода станет лишь одним из определяющих факторов. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ранее в правительстве начали работать над фискальными мерами, анонсированными российским лидером Владимиром Путиным в ходе его послания к Федеральному собранию. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к кабмину, и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс. В частности, изменения коснутся системы НДФЛ. По словам Федорова, конкретных вариантов дифференциации ставок НДФЛ пока нет.