«Богатые и бездетные»: Депутат Федоров рассказал о грядущем повышении ставки НДФЛ
Введение дифференцированной шкалы налогообложения стало возможно благодаря тому, что сегодня существенно урезаны возможности для махинаций с офшорами и зарплатами, сказал НСН Евгений Федоров.
Новая система налогообложения станет совокупной и учтет множество позиций при определении размера выплат, уровень дохода станет лишь одним из определяющих факторов. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Ранее в правительстве начали работать над фискальными мерами, анонсированными российским лидером Владимиром Путиным в ходе его послания к Федеральному собранию. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к кабмину, и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс. В частности, изменения коснутся системы НДФЛ. По словам Федорова, конкретных вариантов дифференциации ставок НДФЛ пока нет.
«Есть рабочие версии, которые выдвигают специалисты Минфина и некоторые депутаты, направляющие свои предложения для консультации в письменной форме. Пока просто оценивается потребность в расходах. За пять лет накопилось около 10 трлн рублей дополнительных расходов из бюджета, часть из них надо покрыть налогообложением. Скорее всего, мы пойдем по отработанному пути вычетов. При выплатах должны быть предусмотрены довольно многообразные варианты, учитывающие множество позиций. Это будет совокупная система, а не просто “много зарабатываешь — много плати”. Даже если человек много зарабатывает, но у него большая семья, он чувствует себя комфортно в плане платежей налогов», — сказал Федоров.
Собеседник НСН также предположил, для кого можно было бы поднять ставку НДФЛ.
«У нас сейчас повышенная ставка НДФЛ в отношении больших заработков на счетах, то есть соответствующий опыт уже есть. Будем его развивать. Думаю, будет какая-то категория, связанная с высокими зарплатами, малосемейностью или отсутствием детей. Когда мы поймем, сколько надо денег, когда пересчитаем, кто эти деньги может дополнительно обеспечить, тогда и поймем, каких категорий граждан коснутся нововведения и сколько людей будет охвачено», — добавил депутат.
В заключение Федоров заявил, что грядущие изменения формируют новую систему налогообложения.
«Мы исходим из того, что это уже будет новая система налогообложения, связанная с новой реальностью, деофшоризацией, суверенитетом и так далее. Не секрет, что раньше мы не могли принять прогрессивную шкалу налогообложения, которая довольно часто обсуждалась в Госдуме, именно потому, что наиболее высокооплачиваемые категории людей находились в офшорах, легко уходили от высоких ставок, перераспределяли их на родственников. Поэтому расчет показывал, что повышение ставок для людей, которые много зарабатывают, не даст повышения дохода бюджета вообще, а возможно, и снизят его. Сегодня ситуация поменялась, значительно затруднены маневры, связанные с офшорами и зарплатами, поэтому можно переходить к дифференцированной шкале налогообложения», — подытожил он.
Ранее Федоров заявил, что новая система налогообложения заработает с 2025 года.
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