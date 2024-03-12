СМИ: в России согласовали пересмотр расчета налога на вклады
Министерство финансов России предложило изменить налог на банковские депозиты сроком свыше года, включив доходы за предыдущие периоды, сообщает РБК.
Измениться правила расчета налога на процентный доход по вкладам могут с 2025 года. Соответствующий проект был одобрен на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности. Согласно новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога, то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля».
Изменения будут применяться уже к процентным доходам по вкладам, полученным в 2024 году.
Ранее финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: Над территорией Курской области сбили еще три беспилотника
- СМИ: в России согласовали пересмотр расчета налога на вклады
- Собянин: В Раменском городском округе сбили беспилотник, летевший на Москву
- Гладков: Атака беспилотника лишила света семь населенных пунктов
- В Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе
- Зеленский: Украине не нужны французские военные
- Старовойт: Над Курской областью сбили беспилотник
- В МИД Украины вызван посол Ватикана после призыва Папы Римского к переговорам
- Шольц: Применение Taurus на Украине требует участия военных ФРГ
- Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru