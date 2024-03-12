СМИ: в России согласовали пересмотр расчета налога на вклады

Измениться правила расчета налога на процентный доход по вкладам могут с 2025 года. Соответствующий проект был одобрен на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности. Согласно новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога, то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля».

Изменения будут применяться уже к процентным доходам по вкладам, полученным в 2024 году.

Ранее финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

