СМИ: в России согласовали пересмотр расчета налога на вклады

Министерство финансов России предложило изменить налог на банковские депозиты сроком свыше года, включив доходы за предыдущие периоды, сообщает РБК.

Названы плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой

Измениться правила расчета налога на процентный доход по вкладам могут с 2025 года. Соответствующий проект был одобрен на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности. Согласно новым правилам, если доходы в текущем налоговом периоде вкладчика окажутся ниже порога, то разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов «вплоть до нуля».

Изменения будут применяться уже к процентным доходам по вкладам, полученным в 2024 году.

Ранее финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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