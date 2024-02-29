«Вставай на лыжи»: Путин объявил о введении налоговых вычетов для сдающих ГТО

«Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех тех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдают нормативы ГТО», - сказал российский лидер.

Кроме того, президент России объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее стало известно, что стрельбу из пневматической винтовки и метание снаряда включат в нормы ГТО, напоминает RT. Расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

