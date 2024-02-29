«Вставай на лыжи»: Путин объявил о введении налоговых вычетов для сдающих ГТО

С 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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«Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех тех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдают нормативы ГТО», - сказал российский лидер.

Кроме того, президент России объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее стало известно, что стрельбу из пневматической винтовки и метание снаряда включат в нормы ГТО, напоминает RT. Расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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