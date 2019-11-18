Минпромторг заподозрили в попытке откусить от «топливного пирога»
Представители топливного рынка в эфире НСН назвали оборотные штрафы за недолив бензина «драконовскими». По их мнению, они чреваты высокими коррупционными рисками.
В Министерстве промышленности и торговли сообщили, что две трети АЗС в России обманывают покупателя, не доливая топливо. Недолив на заправках превышает норму в два-три раза. Проверки, проведенные в 2019 году на заправках в Центральном федеральном округе, показали, что при объеме топлива 10 литров недолив составлял от 50 до 90 миллилитров, по норме он не должен превышать 25 миллилитров. В ведомстве заявили, что проблемa недоливa топливa является системной. С 2021 года для АЗС за недолив топлива хотят ввести штрафы, размер которых будет составлять один процент от суммы выручки АЗС за предыдущий год. За повторное нарушение будет грозить штраф в три процента от выручки. Законопроект внесен на рассмотрение в правительство.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН заявил, что Минпромторг манипулирует данными для того, чтобы усилить регулирование в топливном секторе.
«Это абсолютно некомпетентное заявление со стороны Минпромторга. Этот вывод сделан на базе тех проверок, которые проводил Росстандарт в 2019 году. На базе этих результатов делать обобщения на всю страну и на всю топливную инфраструктуру категорически неправильно и непрофессионально. Это манипуляция данными с целью натянуть на Росстандарт дополнительные полномочия по оборотным штрафам для бизнеса, увеличить регулирование в топливном секторе», — уверен Баженов.
Проблема недолива, безусловно, присутствует, признается специалист. Однако существует она ровно также, как проблема недовеса в ритейле.
«В топливной сфере повышенное внимание к этому — все хотят откусить свой кусочек топливного пирога. Инициатива идет вразрез с декларируемой политикой власти о необходимости снижения регулирующего воздействия на бизнес. При этом отдельные министерства говорят о необходимости введения просто драконовских штрафов. Это при том, что сегодня умышленными действиями регулятора топливная отрасль вогнана в низовую или около нулевую экономику. Налицо не системный, не комплексный подход, который чреват большими проблемами. Речь сейчас идет о штрафах, которые, по сути, способны уничтожить бизнес», — заявил президент Независимого топливного союза.
Баженов отмечает, что, как правило, недолив — это техническая проблема. Поэтому пострадают от введения оборотных штрафов в большей степени добросовестные хозяйствующие субъекты.
«Парк топливно-раздаточных колонок часто не самый современный в силу низкой экономики топливной отрасли. Но они соответствуют нынешним требованиям. ТРК банально могут не обеспечивать ту точность, которая требуется сегодня. Недолив — техническая проблема. Те, кто умышленно не доливают, адаптируются под эту ситуацию», — отметил собеседник НСН.
Кроме того, инициатива увеличивает коррупционный риск до невероятных высот.
«Когда штраф может уничтожить бизнес, то мотивация договориться выше высокого», — подчеркнул Баженов.
Излишне жесткой мерой, которая зачастую может не соответствовать степени нарушения, назвал в эфире НСН оборотные штрафы и глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.
«30 миллилитров на 10 литров — это нарушение. Но ввозить за это многомиллионный штраф, — наверное, неправильно. К тому же существуют различные методики поверки колонок, которые Росстандарт никак не может привести к единой методике. Дело в том, что мы получаем в килограммах, а отпускаем в литрах. И те и другие зависят от температуры окружающей среды, от плотности. В зависимости от того, какую методику поверки применяешь, результаты могут быть различны. В одном случае — нарушение, а в другом — нет. Надо разобраться с нормативными документами. И сначала использовать инструментарий, который есть: механизмы административного контроля, которые существуют в КоАПе. Когда этого будет недостаточно, то говорить уже об оборотных штрафах», — полагает Аркуша.
Ранее эксперт компании Vigin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, с чем связан рекордный спад спроса на бензин и возможно ли исправить ситуацию в этой отрасли.
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