Минпромторг заподозрили в попытке откусить от «топливного пирога»

Проблема недолива, безусловно, присутствует, признается специалист. Однако существует она ровно также, как проблема недовеса в ритейле.

«В топливной сфере повышенное внимание к этому — все хотят откусить свой кусочек топливного пирога. Инициатива идет вразрез с декларируемой политикой власти о необходимости снижения регулирующего воздействия на бизнес. При этом отдельные министерства говорят о необходимости введения просто драконовских штрафов. Это при том, что сегодня умышленными действиями регулятора топливная отрасль вогнана в низовую или около нулевую экономику. Налицо не системный, не комплексный подход, который чреват большими проблемами. Речь сейчас идет о штрафах, которые, по сути, способны уничтожить бизнес», — заявил президент Независимого топливного союза.

Баженов отмечает, что, как правило, недолив — это техническая проблема. Поэтому пострадают от введения оборотных штрафов в большей степени добросовестные хозяйствующие субъекты.

«Парк топливно-раздаточных колонок часто не самый современный в силу низкой экономики топливной отрасли. Но они соответствуют нынешним требованиям. ТРК банально могут не обеспечивать ту точность, которая требуется сегодня. Недолив — техническая проблема. Те, кто умышленно не доливают, адаптируются под эту ситуацию», — отметил собеседник НСН.

Кроме того, инициатива увеличивает коррупционный риск до невероятных высот.

«Когда штраф может уничтожить бизнес, то мотивация договориться выше высокого», — подчеркнул Баженов.

Излишне жесткой мерой, которая зачастую может не соответствовать степени нарушения, назвал в эфире НСН оборотные штрафы и глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«30 миллилитров на 10 литров — это нарушение. Но ввозить за это многомиллионный штраф, — наверное, неправильно. К тому же существуют различные методики поверки колонок, которые Росстандарт никак не может привести к единой методике. Дело в том, что мы получаем в килограммах, а отпускаем в литрах. И те и другие зависят от температуры окружающей среды, от плотности. В зависимости от того, какую методику поверки применяешь, результаты могут быть различны. В одном случае — нарушение, а в другом — нет. Надо разобраться с нормативными документами. И сначала использовать инструментарий, который есть: механизмы административного контроля, которые существуют в КоАПе. Когда этого будет недостаточно, то говорить уже об оборотных штрафах», — полагает Аркуша.

Ранее эксперт компании Vigin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, с чем связан рекордный спад спроса на бензин и возможно ли исправить ситуацию в этой отрасли.

